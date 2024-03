Haddad diz que área econômica pode ‘rever projeções modestas de crescimento do PIB’

As falas foram feitas durante evento no qual o governo anunciou a regulamentação da emissão de debêntures de infraestrutura e as primeiras regras para o Programa de Mobilidade Verde (Mover), que incentiva a indústria automotiva com o foco em projetos de descarbonização.

Na avaliação de Haddad, as medidas do governo de incentivo à indústria demonstram resultados e possibilitam a perspectiva de produções recordes nos próximos anos. Para isso, disse que é preciso finalizar “conjunto de diplomas legais”, o que inclui o marco de garantias, sancionado no ano passado e que possibilita que um mesmo bem possa ser usado como garantia em mais de um pedido de empréstimo.