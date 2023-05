Haddad pondera críticas ao arcabouço e espera votação robusta para mostrar ‘despolarização do País’

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz entender as críticas feitas ao projeto do arcabouço fiscal, em relação a pontos de vista mais conservadores ou progressistas. Ele ainda disse que o relator, Claudio Cajado (PP-BA), está fazendo um trabalho para conciliar as diferentes visões parlamentares.

“Eu entendo as pessoas que estão criticando o arcabouço ou pelo lado mais conservador ou mais progressista. Quem é mais conservador, quer arrochar mais. Quem é mais progressista está preocupado com o Fundeb (fundo da educação básica), servidor público, salário mínimo. São questões... Você vai dizer que é injusto?”, ponderou. Haddad mencionou que Cajado está trabalhando para conciliar todas as visões no projeto.

Haddad afirmou que, mais do que os 257 votos necessários para a aprovação do projeto na Câmara, já que se trata de um projeto de lei complementar, que exige maioria qualificada, é possível esperar entre 300 e 350 votos para mostrar a despolarização do País.

“Quando tem uma casa com 513 parlamentares de visão diferente, o relator faz um trabalho para buscar aquele centro expandido, não apenas os 257 votos para aprovar a lei complementar, mas um espaço maior, de 300 a 350 votos, para sinalizar ao País que este centro está sendo reforçado, que estamos despolarizando o País para o bem do próprio País”, disse em sessão conjunta na Câmara dos Deputados.