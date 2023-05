Haddad: empresários japoneses querem acordo comercial com o Mercosul

NIIGATA, JAPÃO - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, relatou que os empresários japoneses com os quais se encontrou pela manhã estão interessados na aprovação de um acordo comercial entre Mercosul e Japão.

“O acordo Mercosul-Japão está na ordem do dia para os empresários japoneses, que se interessam por esse acordo e querem que o governo japonês tenha um olhar interessado, particular para as exportações vindas do Brasil para cá”, disse o ministro a jornalistas em Niigata, Japão, cidade-sede do G7 Financeiro, que reúne ministros da Economia e autoridades dos países mais ricos do mundo entre os dias 11 e 13 - o Brasil participa como convidado.

No Japão, Fernando Haddad conversou com empresários locais sobre a reforma tributária no Brasil Foto: Issei Kato/Pool Photo via AP

De acordo com o ministro, que destacou as relações históricas entre Brasil e Japão, o encontro com os empresários japoneses também tratou da reforma tributária para melhorar o ambiente de negócios brasileiro, de forma a fortalecer os investimentos vindos do país asiático.

“Falamos muito da reforma tributária, interessa demais aos investidores japoneses por uma série de problemas complexos que serão simplificados pela reforma, como também das exportações brasileiras ao Japão. Queremos manter a nossa quota-parte no mercado japonês”, disse Haddad.

O ministro se reuniu com empresários do país asiático como o presidente do Conselho de Administração da Toyota Motors, Takeshi Uchiyamada, o presidente do Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Nobumitsu Hayashi, e o chairman da Mitsui, Tatsuo Yasunaga.

A reunião aconteceu na residência oficial do embaixador do Brasil em Tóquio, Octávio Henrique Dias Garcia Côrtes, e foi acompanhada pela chefe da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, e pelo assessor para assuntos internacionais Mathias Alencastro.