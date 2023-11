Haddad diz que governo planeja lançar títulos verdes no exterior protegidos de variação cambial

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 17, que está nos planos do governo federal lançar um título verde (green bond) no exterior com hedge cambial (instrumento de proteção contra variações cambiais). O lançamento do novo título ainda não tem uma data prevista, mas deve ocorrer ao longo do ano que vem.

“Na COP (28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), vamos dar uma ‘palinha’ (sobre essa futura oferta)”, disse Haddad ao Estadão/Broadcast.

Leia também

Nesta semana, o Tesouro Nacional realizou a emissão de US$ 2 bilhões em títulos verdes no exterior. A expectativa era captar algo entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2 bilhões. A demanda foi bastante superior ao esperado e superou os US$ 5 bilhões, segundo apurou o Estadão/Broadcast. A oferta havia sido anunciada pelo governo Lula em setembro, mas o Tesouro esperava uma janela melhor para fazer a captação.

Haddad participou nesta sexta-feira do Encontro da Sociedade Civil sobre o Plano de Transformação Ecológica em São Paulo, ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“(O secretário do Tesouro Nacional, Rogério) Ceron estava em dúvida de lançar agora, mas vimos uma janela e deu supercerto”, disse Haddad. “Ainda estamos na comemoração desta emissão”, disse.

O ministro Haddad participou nesta sexta-feira do Encontro da Sociedade Civil sobre o Plano de Transformação Ecológica em São Paulo, ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.