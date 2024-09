Haddad diz que investimento irá garantir crescimento da economia com baixa inflação

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 3, que é o investimento que irá garantir o crescimento da economia brasileira com baixa inflação. A declaração foi dada ao comentar o resultado da atividade da indústria no segundo trimestre, que cresceu 1,80%, mais que o esperado.

PUBLICIDADE “A indústria voltou forte, a FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo) está correspondendo, veio acima das projeções, o que significa mais investimento. Temos que olhar muito para investimento porque é ele que garantir crescimento com baixa inflação”, disse Haddad. Ao ser questionado se esse contexto indicaria um cenário sem pressão inflacionária, que, portanto, não pressionaria por aumento da Selic, o ministro respondeu que “tudo o que o governo quer” é a demanda puxada pelo investimento. “O crescimento com investimento maior é garantia de equilíbrio entre oferta e demanda”, respondeu.

Haddad afirmou que algumas indústrias ainda estão com 'muita margem' para crescer suas produções, mas ponderou que já existem setores que inspiram atenção Foto: Diogo Zacarias/MF

Haddad mencionou também que algumas indústrias ainda estão com “muita margem” para crescer suas produções, mas ponderou que já existem setores que inspiram atenção.

“Se não aumentar nossa capacidade instalada, vai chegar o momento que teremos dificuldade de crescer sem inflação. Algumas indústrias ainda estão com muita margem para crescer a produção, mas isso não diz respeito à economia como um todo. Tem setores que já estão inspirando atenção, e os investimentos vão ter que acelerar para que não haja gargalo na oferta”, afirmou.

Previsão de crescimento

Com o resultado do PIB do segundo trimestre, que cresceu 1,4%, o governo “muito provavelmente” irá reestimar a previsão de crescimento da economia brasileira para 2024, disse Haddad. Em sua avaliação, a alta da atividade neste ano deve “superar 2,7%, 2,8%”. A última previsão feita pela Secretaria de Política Econômica da pasta, em julho, manteve a estimativa em 2,5%. Neste mês, a SPE publicará sua grade de parâmetros atualizada.

Segundo o ministro, a revisão da projeção do PIB para este ano pode inclusive ensejar uma reprojeção das receitas para o próximo ano. Para 2025, a previsão da Fazenda é de que o PIB cresça 2,64%.

Publicidade

“Vamos analisar com calma, a peça orçamentária já está fechada, com o que foi feito em julho, mas de julho para cá o PIB evoluiu mais que imaginávamos na ocasião. Fechamos o Orçamento com um PIB estimado de 2,5%, qualquer coisa para além disso vai se refletir no aumento de receitas proveniente do crescimento orgânico da economia”, afirmou Haddad, lembrando ainda que a projeção da SPE para o crescimento do segundo trimestre, “que estava para ser atualizada”, marcava avanço de 1,35%.