Haddad quer limitar custo com programa de benefício a setor de eventos a R$ 8 bilhões para 2024

No ano passado, foram 11.258 as empresas beneficiadas pelo Perse. Elas deixaram de recolher R$ 6,071 bilhões em Imposto de Renda e R$ 7,112 bilhões em PIS e Cofins.

Apesar do impasse, a MP continua valendo; mas, efetivamente, a cobrança só começará em abril, uma vez que há noventena para as contribuições e anterioridade anual para o Imposto de Renda — as empresas só poderiam começar a ser taxadas no próximo ano. Deputados esperam até lá fechar um acordo ou fixando uma carência de dois anos para a manutenção do Perse ou um desmame gradual do benefício.

No documento em que detalha os números que levaram a extinguir o programa, a Fazenda afirma que as empresas poderão deduzir o prejuízo apurado durante a pandemia pelos próximos anos, ao limite de 30% por ano. Além disso, as multinacionais que atuam no setor serão tributadas, senão no Brasil, nos seus países de origem, em razão da tributação em bases universais.