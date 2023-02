Haddad: Orçamento para Bolsa Família está garantido e compromissos de campanha serão mantidos

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta sexta-feira, 17, que o Orçamento para o programa Bolsa Família está garantido, assim como “todos os compromissos de campanha” estão mantidos.

A declaração foi dada em rápida conversa com jornalistas em frente ao Ministério da Fazenda logo após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar da agenda social do governo no Palácio do Alvorada nesta manhã.

Na reunião com Lula, também estavam presentes os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Na semana passada, Dias disse que a expectativa da pasta é de que cerca de 2,5 milhões dos beneficiários do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, têm grandes indícios de irregularidade. Hoje, 21,5 milhões de famílias recebem o benefício.

Bolsa Família terá valor mínimo de R$ 600 por família e adicional de R$ 150 por cada criança abaixo de seis anos de idade Foto: Agência Brasil

Almoço com Campos Neto

Haddad afirmou que o encontro com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na quinta-feira, 16, foi bom e gerou uma boa aproximação com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Os três almoçaram por mais de duas horas na quinta, antes da primeira reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Continua após a publicidade

Questionado se houve debate sobre meta de inflação, assunto que dominou o noticiário político e econômico nos últimos dias com os fortes ataques do PT ao nível de juros e do alvo inflacionário, o ministro respondeu apenas que a conversa foi sobre o alinhamento entre as políticas fiscal e monetária.

G20

O ministro da Fazenda afirmou também que a ida à reunião dos ministros de Finanças do G20 na Índia na semana que vem “prepara o terreno” para que o Brasil assuma a presidência do grupo. A presidência rotativo do grupo passa para o Brasil em 1º de dezembro e o ministro viaja na próxima terça-feira (21) para Bangalore para participar da reunião.

“Na minha primeira reunião com o G20, vou apresentar os planos do governo Lula para integração [mundial]. A economia ficou muito isolada, acho que o mundo está celebrando o fato de que o Brasil voltou à mesa de negociação em busca de democracia, paz, combate à fome, prosperidade e justiça social.”

Segundo o ministro, o Brasil estava isolado dos Estados Unidos, Europa, Ásia e até da América do Sul. Haddad ainda argumentou que o Lula é uma autoridade mundial e muito respeitada por seus dois primeiros mandatos. “Por isso que sua liderança é muito importante para integrar assuntos de interesse nacional e internacional com a presidência do G20. Muito saudável que nós participemos dessa reunião preparatória, para no segundo semestre o presidente Lula assumir a presidência do G20.”