Haddad chega ao Senado e diz que receptividade do arcabouço na Câmara foi ‘muito boa’

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou por volta das 9h desta quinta-feira, 30, ao Senado para uma reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e líderes partidários sobre o novo arcabouço fiscal. Ao chegar ao Congresso, o ministro disse que a receptividade das lideranças da Câmara na quarta, 29, à proposta foi boa. Também afirmou que a regra é sustentável dos pontos de vista fiscal e social.

Haddad disse que a receptividade das lideranças da Câmara na quarta, 29, à proposta foi boa Foto: Adriano Machado/Reuters

“É um dia importante, estamos prestando contas aqui, uma deferência às duas casas. Ontem tivemos com o presidente da Câmara [Arthur Lira] e as lideranças da Câmara dos Deputados e faremos o mesmo hoje com presidente do Senado [Rodrigo Pacheco] com objetivo de, justamente, acolhê-los na perspetiva de fazermos uma coisa conjunta dos dois Poderes, Executivo e Legislativo”, disse Haddad.

“Vamos dar os detalhes do que vai ser anunciado à imprensa logo mais, para que eles receberam em primeira mão essas informações. Um pedido dos dois presidentes que nós consideramos muito correto e eu penso que a receptividade foi muito boa. Há, obviamente, dúvidas que vão ser esclarecidas ao longo do dia, naturais, pq é uma substituição de uma regra por outra”, emendou.

A âncora que substituirá o atual teto de gastos, se for aprovada pelo Congresso, prevê zerar o déficit fiscal em 2024, superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. Além disso, o crescimento das despesas estará limitado a 70% da alta das receitas. Se a meta de resultado primário for descumprida, haverá uma penalidade é esse porcentual será de 50% no ano seguinte.