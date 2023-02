Haddad sinaliza reajuste ao funcionalismo ao dizer que vai ‘tirar granada do bolso’ de servidores

BRASÍLIA – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou nesta terça-feira, 7, um reajuste salarial ao funcionalismo público durante o evento de reabertura da Mesa Nacional de Negociação Permanente – um canal de negociação entre o governo federal e os sindicatos que representam o funcionalismo público.

Haddad relembrou o episódio em que o ex-ministro da Economia Paulo Guedes disse, durante reunião ministerial em abril de 2020, que a proposta de suspender por dois anos os reajustes salariais de servidores públicos era uma “granada colocada pelo governo no bolso do inimigo”.

”Sou servidor público estadual, sou professor da USP e sei o que é ficar anos sem qualquer consideração. Pior do que isso é ser demonizado por quem deveria cuidar da sociedade e daqueles que cuidam da sociedade”, disse o ministro. O objetivo aqui é tirar a granada do bolso de vocês. Aquela cena no Planalto é das mais vergonhosas. Como alguém que pensa o Estado brasileiro e chefia um Ministério tão importante diz que o serviço público é um inimigo?”.

Haddad também participou nesta terça de cerimônia de abertura da reunião de gestores da rede de atendimento da Caixa Econômica Foto: Wilton Junior/Estadão - 07/02/2023

Haddad ainda declarou que vários ministros do governo têm experiência como governadores ou prefeitos e sempre trataram os servidores com dignidade.