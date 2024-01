A reforma administrativa é a que falta ser feita num contexto de responsabilidade fiscal e dinamização da economia. Já fizemos a reforma trabalhista em 2017, a da Previdência em 2019 e a tributária em 2023.

A reforma trabalhista precisa de ajustes, mas modernizou as relações de trabalho e já é relacionada ao baixo desemprego. A da Previdência racionaliza os gastos públicos, pois ajusta o sistema ao aumento da expectativa de vida, reduz a pressão sobre a dívida pública e afasta o risco de colapso do sistema de aposentadorias.

Como já falei aqui, a reforma tributária tem defeitos, mas é um passo importante para o aumento da produtividade.

Este ano, governo e Congresso trabalharão em torno da aprovação das leis complementares, quando serão definidas as alíquotas, com desconto ou não sobre a alíquota padrão do IVA. Quanto mais benefícios para grupos específicos, mais alta será a alíquota geral do IVA para todos.