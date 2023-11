Jacques Pironon e Phillipe De Donato, ambos diretores de pesquisa no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, estavam avaliando a quantidade de metano nos subsolos da bacia carbonífera de Lorraine. A 1.250 metros de profundidade, eles encontraram uma alta concentração de 20% de hidrogênio: eles possivelmente descobriram um grande reservatório abaixo da superfície. As informações são de reportagem da CNN.

Eles fizeram cálculos e estimaram que o depósito poderia conter entre 6 milhões e 250 milhões de toneladas métricas de hidrogênio, o que poderia tornar o local um dos maiores depósitos de “hidrogênio branco” já descobertos, disse Pironon. A descoberta ajudou a impulsionar um interesse já ascendente no gás.

O que é hidrogênio branco

O hidrogênio branco é produzido naturalmente ou presente na crosta terrestre. Quando queimado, o hidrogênio produz apenas água, tornando-o muito atraente como uma potencial fonte de energia limpa para indústrias, como aviação, navegação e produção de aço.

No entanto, atualmente, o hidrogênio comercial é produzido em um processo intensivo em energia quase totalmente alimentado por combustíveis fósseis. Existem diversos tipos de hidrogênio, mas o mais promissor do ponto de vista climático é o hidrogênio “verde”, produzido usando energia renovável para separar a água. Porém, a produção ainda é cara e em pequena escala.

As descobertas recentes são animadoras para Geoffrey Ellis, que trabalha como geoquímico de petróleo desde os anos 1980. Ele testemunhou o rápido crescimento da indústria de gás de xisto nos EUA, que revolucionou o mercado de energia. “Agora estamos em o que eu acredito ser provavelmente uma segunda revolução”, disse ele à CNN.

O hidrogênio branco é “muito promissor”, concordou Isabelle Moretti, pesquisadora científica da Universidade de Pau et des Pays de l’Adour e da Universidade de Sorbonne e especialista em hidrogênio branco. “Agora, a questão não é mais sobre os recursos... mas onde encontrar grandes reservas econômicas”, disse ela à CNN.

Depósitos de hidrogênio branco foram encontrados em todo o mundo, nos EUA, Europa Oriental, Rússia, Austrália, Omã, França e Mali. Alguns foram descobertos por acidente, outros por busca de pistas.

Ellis estima que globalmente pode haver dezenas de bilhões de toneladas de hidrogênio branco. Muito mais do que as 100 milhões de toneladas de hidrogênio que são produzidas atualmente a cada ano e as 500 milhões de toneladas previstas para serem produzidas anualmente até 2050, segundo ele.

“A maioria disso quase certamente será em acumulações muito pequenas ou muito distantes da costa, ou simplesmente muito profundas para serem economicamente produzidas”, disse ele. Mas se apenas 1% puder ser encontrado e produzido, forneceria 500 milhões de toneladas de hidrogênio por 200 anos, afirmou à CNN.