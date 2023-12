O hidrogênio branco, também conhecido como hidrogênio natural, é uma fonte mais limpa de energia do que os combustíveis fósseis, como a gasolina. A “cor” do hidrogênio, neste caso o branco, indica que ele é produzido naturalmente na crosta terrestre.

Quando queimado, o hidrogênio libera apenas água, diferente de outras fontes que liberam gases de efeito estufa, como o gás carbônico. Por isso, essa fonte de energia é vista com potencial para ajudar na descarbonização de indústrias que praticamente não usam energias renováveis, como as de aviação, navegação e produção de aço. Hoje, o hidrogênio comercial é feito principalmente com combustíveis fósseis.

‘Divisor de águas’ como fonte de energia

O hidrogênio geralmente está ligado a outras moléculas e precisa ser “separado” em laboratório. Esse processo, intensivo em energia, geralmente é alimentado por combustíveis fósseis, segundo a CNN, exceto no caso do hidrogênio verde, feito com energias renováveis.

O diferencial do hidrogênio branco é que ele não exige esse processo, o que o torna mais limpo. Outra vantagem é que ele é mais barato: estima-se que o hidrogênio branco custe cerca de US$ 1 por quilo para produzir, enquanto o hidrogênio verde custa cerca de US$ 6 por quilo, de acordo com reportagem da CNN.

O hidrogênio natural pode ser um divisor de águas, dizem os cientistas, porque é uma fonte potencial de energia limpa gerada continuamente pela própria natureza. Os reservatórios de hidrogênio se formam quando a água aquecida encontra rochas ricas em ferro. Segundo o U.S. Geological Survey (Serviço Geológico dos EUA), apenas uma pequena fração desses depósitos poderia fornecer energia limpa suficiente para centenas de anos.

Descoberta

Um dos maiores depósitos de hidrogênio natural em todo o mundo foi encontrado no solo rochoso de Lorraine, uma antiga região de mineração de carvão perto da fronteira entre a França e a Alemanha. Ainda há muitas dúvidas sobre a descoberta, incluindo o tamanho exato e a melhor forma de extrair o gás. No entanto, ela se somou a um rastro de pistas em outras partes do mundo de que um Santo Graal de energia limpa pode estar à disposição na terra.

“Se eles verificarem essa descoberta, ela será muito significativa e terá um grande impacto na sociedade”, disse Geoffrey Ellis, geoquímico do U.S. Geological Survey e especialista mundial em hidrogênio, sobre a descoberta francesa. “Há muitos outros lugares no mundo onde descobertas semelhantes também podem ser feitas, e as pessoas estão analisando isso porque realmente pode ser impactante.”

Foto: Violette Franchi / The New York Times

Governos e empresas de todo o mundo têm apostado no hidrogênio como uma pedra angular na luta contra as mudanças climáticas. Um setor multibilionário surgiu para apoiar a fabricação de hidrogênio, que, em teoria, poderia substituir os combustíveis fósseis para alimentar fábricas, caminhões, navios e aviões, potencialmente removendo cerca de metade de todas as emissões de aquecimento do planeta.