Empresas que permitem o trabalho remoto experimentaram um crescimento de receita quatro vezes mais rápido do que aquelas que são mais rigorosas em relação à presença no escritório, mostra uma nova pesquisa, adicionando combustível ao debate sobre a produtividade e o desempenho nos locais de trabalho de hoje.

A análise de 554 empresas abertas dos Estados Unidos, que empregam um total de 26,7 milhões de pessoas, descobriu que empresas “totalmente flexíveis” – que são completamente remotas ou permitem que os funcionários escolham quando vão ao escritório – aumentaram as vendas em 21% entre 2020 e 2022, em uma base ajustada por setor.

Isso se compara a um crescimento de 5% para empresas com forças de trabalho híbridas ou totalmente presenciais.

O estudo, realizado pela consultoria de trabalho flexível Scoop Technologies e pelo Boston Consulting Group (BCG), incluiu empresas de 20 setores, desde tecnologia até seguros. O crescimento da receita foi ajustado em relação às taxas médias de crescimento dos setores, para que empregadores em áreas de melhor desempenho não distorcessem os resultados.

Entre as empresas que exigiam pelo menos alguma presença no escritório, aquelas em que se comparecia alguns dias por semana impulsionaram as vendas a uma taxa duas vezes maior do que aquelas em que se trabalhava no escritório em tempo integral, de acordo com a pesquisa.

As taxas de crescimento melhores para empresas mais amigáveis ao trabalho remoto podem ser devido à sua capacidade de contratar mais rapidamente e a partir de uma área geográfica mais ampla, juntamente com uma maior retenção de funcionários, segundo Rob Sadow, cofundador e CEO da Scoop.

Na seguradora Allstate, por exemplo, 84% de suas novas contratações nos EUA no último ano não moram perto de um de seus escritórios locais, e os empregos amigáveis ao trabalho remoto recebem o dobro de inscrições, de acordo com Lauren DeYoung, que trabalha em vários departamentos para supervisionar os arranjos de trabalho flexível da empresa.

“Isso começa a ser um caso mais convincente para CFOs e CEOs não ficarem cinco dias no escritório”, disse Sadow. “As pessoas perguntam se o crescimento da receita é o melhor indicador - você também poderia olhar para os retornos dos acionistas. Não existe uma resposta perfeita, mas sentimos que este foi um primeiro passo na direção certa.”

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A pesquisa é uma das primeiras análises amplas sobre como diferentes arranjos de trabalho impactam o desempenho corporativo. Até o momento, a maioria das pesquisas que compara trabalhadores remotos e de escritório tem sido limitada, observando, por exemplo, trabalhadores de banco de dados na Índia ou trabalhadores de call centers na China.

Líderes empresariais de empresas como Amazon.com e JPMorgan Chase, enquanto isso, raramente citam dados financeiros quando pedem - ou exigem - que os trabalhadores retornem às suas mesas, argumentando, em vez disso, que o trabalho no escritório fortalece a colaboração e a cultura.

Das 5.565 empresas na base de dados da Scoop, a porcentagem que exige trabalho no escritório em tempo integral diminuiu para 38% em outubro, em comparação com 49% no início do ano.

Motivação e pertencimento

No entanto, defensores do retorno ao escritório têm alguns dados novos para reforçar a sua posição. Uma pesquisa separada realizada com 4.505 funcionários em tempo integral nos EUA, realizada pela consultoria de local de trabalho Mercer, descobriu que aqueles que estavam no escritório quatro dias por semana relataram os mais altos níveis de motivação e pertencimento.

Eles também eram mais propensos a recomendar sua empresa como um bom empregador e sentiam mais fortemente que os seus objetivos de carreira poderiam ser alcançados. Uma pesquisa semelhante da Mercer no ano passado, porém, descobriu que aqueles que trabalhavam apenas um dia no escritório eram os mais engajados.

A diretora sênior da Mercer, Lauren Mason, disse que os resultados do último estudo de sua empresa a surpreenderam e podem ser devido ao fato de os funcionários remotos se sentirem marginalizados dentro de sua organização, mesmo que estejam satisfeitos com seu acordo de trabalho.

“Essa é uma teoria que temos”, disse ela, acrescentando que esses sentimentos são com frequência mais prevalentes entre as mulheres, que praticam trabalho flexível em taxas mais elevadas do que os homens. “E isso não é uma coisa boa.”

Entre as empresas que exigem um certo número de dias no escritório, apenas 6% exigem quatro dias, com a maioria exigindo dois ou três, descobriu a pesquisa da Scoop e do BCG.

Pesquisa anterior do professor associado da Harvard Business School, Prithwiraj Choudhury, descobriu que apenas um ou dois dias no escritório é a configuração ideal para o trabalho híbrido, pois proporciona aos trabalhadores a flexibilidade que desejam, sem o isolamento de ficarem totalmente remotos.

Uma boa prática, de acordo com especialistas em locais de trabalho, é proporcionar às equipes alguma autonomia sobre quando e onde eles trabalham, em vez de o CEO impor uma política de presença em toda a empresa que raramente funciona para todos. As equipes que definem sua política híbrida juntas têm o maior engajamento dos funcionários, de acordo com a Gallup.

“Estou conversando com mais empresas nos dias de hoje que têm diretrizes híbridas fracamente aplicadas, mas ainda não elaboraram uma política”, disse Debbie Lovich, sócia sênior no BCG que lidera os esforços sobre local de trabalho da empresa de consultoria. “Elas estão procurando dados para descobrir o que fazer.” / WP BLOOMBERG