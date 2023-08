Home office em crise? 36% das mesas de escritórios no mundo estão vazias

Mais de um terço das mesas em escritórios ao redor do mundo estão vazias durante toda a semana, de acordo com um novo relatório da fornecedora australiana de sensores de ambiente de trabalho XY Sense.

Levantamento mostra que 36% dos chamados “pontos de trabalho”, com cabines e mesas, nunca são ocupados Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O levantamento descobriu que 36% dos chamados “pontos de trabalho”, com cabines e mesas, nunca são ocupados, “indicando um excesso geral de oferta”.

Entre aqueles pontos que são usados, 29% foram ocupados por três horas ou menos em apenas um determinado dia. Apenas 14% foram ocupados por cinco horas ou mais, de acordo com o estudo que rastreou 24.855 áreas de trabalho únicas em nove regiões, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong e Cingapura.

Entre os espaços mais usados estão as salas de reunião para duas ou três pessoas, que têm ocupação média de 90%. No geral, a utilização de escritórios está em torno de 50% dos níveis pré-pandemia.

As descobertas ilustram os desafios enfrentados pelas organizações ao avaliarem as necessidades de espaço de escritório. Tanto os trabalhadores quanto os gerentes afirmam que deveriam estar no local pelo menos um terço do tempo, de acordo com pesquisa do Boston Consulting Group, mas grande parte desse tempo presencial já não é mais passado em uma mesa.

Continua após a publicidade

Espaços para pequenas reuniões privadas, colaboração mais aberta e cabines à prova de som para trabalho individual são mais relevantes hoje em comparação com as antigas cabines antiquadas. No entanto, 80% do espaço total do escritório é ocupado por estações de trabalho individuais, restando apenas 20% para colaboração, de acordo com a XY Sense.

“É hora de repensar a humilde mesa”, disse Alex Birch, co-fundador e CEO da XY Sense. “Elas dominam o espaço em nossos escritórios, são caras e simplesmente não as estamos usando da mesma forma que antes da pandemia. As empresas agora precisam de menos mesas, já que a maioria do trabalho focado é feito em casa.”

Outros dados apoiam a mudança em relação às mesas. Pesquisa da fabricante de móveis de escritório Haworth constatou que 85% dos funcionários tinham suas próprias estações de trabalho individuais antes de 2020, mas menos da metade as tem agora. Após anos em que as empresas simplesmente tentaram encaixar o máximo de funcionários possível em fazendas de cabines estáticas ou longas fileiras de estações de trabalho, alguns veem as mudanças provocadas pelo trabalho remoto como há muito esperadas.

Oportunidade de mudança nos espaços de trabalho

“Por tempo demais projetamos escritórios como se fôssemos plantas em vasos”, disse Kay Sargent, diretora da prática de locais de trabalho na empresa de arquitetura e design HOK. “Você realmente está convidando as pessoas de volta ao escritório para que elas fiquem sentadas em uma mesa o dia todo? Ou você quer incentivá-las a se conectar, orientar e inovar?”

A escassez de uso de mesas também poderia levar os empregadores a repensarem suas necessidades imobiliárias. Mais de nove em cada dez grandes organizações relataram baixas taxas de utilização de escritórios em uma pesquisa da CBRE, e mais da metade espera reduzir sua área de imóveis nos próximos três anos.

De acordo com os dados da XY Sense, a utilização de escritórios não mudou muito entre o primeiro e o segundo trimestres de 2023. No entanto, cerca de 1 milhão de trabalhadores de escritório nos Estados Unidos enfrentam a obrigação de retornar aos escritórios com mais frequência até o final do ano, de acordo com a corretora JLL.

Continua após a publicidade

“É preciso enfrentar o fato de que inadvertidamente criamos ambientes de call center com as enormes estações de trabalho em fazendas de cabines que são uma característica da maioria dos escritórios nos dias de hoje”, disse Domino Risch, principal e co-líder do setor de locais de trabalho e comerciais na empresa de arquitetura Hassell, no relatório./WP