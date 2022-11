Hora de preparar o futuro do setor de aço é agora

Publicidade

Qualquer sociedade só evolui quando a educação é um de seus valores. Quanto mais específico é o conhecimento, maior a necessidade de educação para garantir a qualidade e a eficiência. Um exemplo é o setor do aço: desde sua concepção, o aço depende de conhecimento. A educação está no DNA do setor.

Naturalmente, essa é uma cadeia produtiva em que a preparação dos profissionais leva tempo e coloca o cuidado com a educação em uma posição ainda mais essencial. A necessidade de promover uma transição para fontes de energia renováveis gera um novo ciclo de aprendizado para os profissionais do mercado.

Leia também O mundo não vai ajudar o Brasil a encontrar o caminho do crescimento econômico no ano que vem

Estamos avançando a passos largos rumo a fontes sustentáveis e processos produtivos com menor impacto ambiental. Esses são temas essenciais para a perpetuação do nosso setor, mas também são questões que reforçam um dos desafios que as empresas precisarão superar: como atrair e reter jovens profissionais?

Existe hoje uma intensa concorrência na atração de pessoas – e áreas como Tecnologia da Informação (TI) costumam ser mais atraentes. É aí que o desenvolvimento de projetos de educação faz a diferença.

Necessidade de promover uma transição para fontes de energia renováveis gera um novo ciclo de aprendizado para os profissionais do mercado Foto: ALAOR FILHO/ESTADÃO

Em momentos de acelerada transformação, o caminho mais rápido é contratar profissionais de outras áreas. Isso é importante, pois gera um novo mindset, assim como novas perguntas e impulso por respostas.

No entanto, somente a contratação de pessoas de outras áreas pode trazer inconvenientes, porque o setor pode não se mostrar interessante para os profissionais desejados; é mais caro trazer talentos de fora do que formá-los internamente; e a curva de aprendizado pode ser muito difícil. É preciso ter sempre alternativas.

Continua após a publicidade

Por tudo isso, nossa abordagem é híbrida. Ao mesmo tempo que estimulamos as empresas do setor na América Latina a buscarem profissionais externos para preencher necessidades específicas, atuamos na região por meio de programas de educação e capacitação.

Um exemplo do desafio do futuro é a questão do hidrogênio verde. Em duas décadas, essa será uma questão importante na matriz energética do setor. Muitos dos futuros especialistas em hidrogênio verde nem nasceram, ou ainda são bebês, e precisamos identificar os gaps educacionais para que essa área se mostre, no futuro, uma carreira promissora.

O caminho entre hoje e o futuro dependerá de conhecimentos, habilidades e competências que ainda não existem. É um desenvolvimento que virá do zero e que inverte a lógica da educação tradicional. Por isso, visamos a contribuir para criar os talentos de amanhã, enquanto auxiliamos as empresas a captarem os talentos de hoje.