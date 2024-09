A Hewlett Packard Enterprise (HP) disse na última segunda-feira, 2, que não desistirá de sua reivindicação por danos no Reino Unido contra o espólio do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, que morreu quando seu iate afundou no mês passado.

PUBLICIDADE O Tribunal Superior do Reino Unido, em 2022, decidiu em grande parte a favor da empresa de tecnologia dos EUA, que acusou Lynch e seu ex-diretor financeiro de fraude em relação à aquisição de sua empresa de software Autonomy por US$ 11 bilhões. A Hewlett Packard está buscando até US$ 4 bilhões em danos e o juiz deve emitir uma decisão sobre o valor final em breve. Lynch morreu quando seu iate, o Bayesian, afundou em uma tempestade ao largo da Sicília em 19 de agosto. Sua viúva, Angela Bacares, pode agora ser responsabilizada pelos danos. Meses antes do naufrágio, Lynch havia sido absolvido em um julgamento criminal separado nos EUA das acusações de fraude e conspiração relacionadas ao acordo.

Mike e Hannah Lynch morreram em iate que afundou na Sicília, Itália. Foto: Courtesy of the Lynch family via AP

A Hewlett Packard inicialmente celebrou a aquisição cara da empresa de Lynch em 2011, mas logo se arrependeu. A empresa disse em um comunicado na segunda-feira que havia “obtido sucesso substancial” em suas reivindicações civis de fraude contra Lynch e Sushovan Hussain, o ex-diretor financeiro. “É intenção da HPE levar o processo até sua conclusão.” No entanto, o juiz do caso civil no Reino Unido já decidiu que o valor a ser pago em danos seria “substancialmente menor” do que o que a empresa está buscando.

Um porta-voz da família de Lynch se recusou a comentar. Lynch e sua filha Hannah estavam entre os seis passageiros que morreram quando o iate de luxo de 56 metros afundou. Um membro da tripulação, o chef do barco, também morreu, enquanto 15 pessoas sobreviveram ao desastre.

Eles haviam se reunido no iate para celebrar a absolvição de Lynch. Inicialmente, as autoridades disseram que o iate foi atingido por um tornado sobre a água, conhecido como tromba d’água, mas o fenômeno meteorológico foi reclassificado como uma microexplosão. Promotores na Itália estão investigando o capitão por possíveis acusações, incluindo homicídio culposo. / AP