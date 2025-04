Hugo Motta indica Arthur Lira para relatoria de projeto que amplia isenção do IR

Em uma primeira avaliação da base do governo, Lira foi uma “boa escolha” por parte de Motta. Outros nomes estavam em disputa: Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Cláudio Cajado (PP-BA), Dr. Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL). Porém, Lira é visto como alguém com maior trânsito na Câmara, para aprovar o projeto com mais celeridade.

Dias atrás, Lira viajou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e líderes de bancadas ao Japão e ao Vietnã. O projeto de isenção do Imposto de Renda é uma prioridade do governo, que tem sofrido quedas históricas de popularidade.