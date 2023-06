Hyundai e Kia: Nova York processa empresas por onda de furtos de carros

Nova York entrou com um processo contra a Hyundai e a Kia, juntando-se a uma série de outras cidades afetadas por uma onda de furtos de carros impulsionada pelas redes sociais, devido a uma falha que tornava alguns modelos dos carros das marcas altamente suscetíveis a roubo.

Vídeos virais de tutoriais no TikTok e outros sites mostram como ligar os carros usando apenas cabos USB e uma chave de fenda. O motivo é que alguns modelos vendidos pela Hyundai e pela Kia nos Estados Unidos não possuíam imobilizadores de motor, um recurso padrão na maioria dos carros desde a década de 1990, que impede o motor de ligar a menos que a chave esteja presente.

Nova York entrou com um processo contra a Hyundai e a Kia por uma onda de furtos de carros impulsionada por uma falha que tornava alguns modelos dos carros das marcas altamente suscetíveis a roubo Foto: Kim Hong-Ji/Reuters

O processo, que foi apresentado ao Tribunal de Distrito dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York na última terça-feira, 6, afirma que a Hyundai Motor America e a Kia America Inc. não acompanharam outros fabricantes de automóveis ao não adotar a tecnologia de imobilização que garantiria que os carros não pudessem ser ligados sem suas chaves.

“As decisões comerciais da Hyundai e da Kia de reduzir custos e, assim, aumentar os lucros, ao não adotar tecnologia antifurto comum resultaram em uma epidemia de furtos”, afirma o processo. A cidade diz que os furtos de veículos estão sobrecarregando os recursos de seu departamento de polícia, além de afetar negativamente a segurança pública e os serviços de emergência.

O Departamento de Polícia de Nova York relata que cerca de 287 carros da Kia foram roubados no ano passado, ante 119 em 2021. Aproximadamente 415 carros da Hyundai foram relatados como roubados em 2022, em comparação com 232 no ano anterior. E o problema continua, com cerca de 977 veículos da Hyundai e da Kia relatados como roubados nos primeiros quatro meses deste ano. Houve apenas 148 desses furtos nos mesmos meses do ano passado.

Nova York, a maior cidade dos EUA em termos de população, se junta a uma lista crescente de cidades que estão processando as montadoras após uma série de furtos, incluindo Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Milwaukee, San Diego e Seattle. Nova York, que está buscando um julgamento por júri, está solicitando compensação pelas perdas econômicas sofridas como resultado do incômodo.

A Hyundai afirma estar comprometida em garantir a qualidade e a integridade de seus produtos. “Um subconjunto de veículos da Hyundai nas estradas dos Estados Unidos hoje - principalmente modelos de nível de entrada - não possui ignição por botão e dispositivos antifurto com imobilização. É importante esclarecer que um imobilizador de motor é um dispositivo antifurto e esses veículos estão em plena conformidade com os requisitos federais de antifurto”, disse a montadora em comunicado escrito.

A Hyundai tornou os imobilizadores de motor padrão em todos os seus veículos fabricados a partir de novembro de 2021. A empresa também disse que está em contato com a Administração Nacional de Segurança no Trânsito em Rodovias para informar sobre as medidas que está tomando para ajudar seus clientes.

“Os processos movidos por municípios contra a Kia não têm mérito. Como todos os veículos da Kia, esses modelos específicos estão sujeitos e estão em total conformidade com os requisitos estabelecidos nos Padrões Federais de Segurança de Veículos Automotores aplicáveis, incluindo o FMVSS 114, que rege as medidas de proteção contra furto”, disse a Kia em comunicado preparado. A empresa disse que tem trabalhado com agências de segurança em Nova York para combater o roubo de carros e o papel das redes sociais em encorajá-lo. “Continuamos comprometidos em apoiar nossos clientes e a segurança dos veículos”, disse a Kia.

No mês passado, a Hyundai e a Kia chegaram a um acordo para resolver uma ação coletiva provocada por um aumento nos furtos de veículos. O acordo pode ter um valor de US$ 200 milhões e abrange cerca de 9 milhões de veículos Hyundai e Kia dos anos modelo 2011 a 2022 nos Estados Unidos, afirmaram as empresas na época.

O acordo fornecerá compensação em dinheiro aos clientes que sofreram perdas ou danos relacionados a furtos não cobertos por seguro, além de reembolso de franquias de seguro, prêmios de seguro mais altos e outras perdas, disseram a Kia e a Hyundai. Uma atualização de software também será fornecida aos proprietários elegíveis.

Para os clientes cujos veículos não podem receber a atualização de software, o acordo fornecerá um reembolso de até US$ 300 para dispositivos antifurto. A Kia e a Hyundai também forneceram gratuitamente dezenas de milhares de travas de volante para os clientes afetados, por meio de agências de segurança local e remessas diretas, afirmaram as empresas. A expectativa é que esse acordo proposto seja revisado em juízo para aprovação preliminar em julho./AP