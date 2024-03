IBC-Br, o ‘PIB do BC’, registra alta de 0,6% em janeiro

BRASÍLIA - A economia brasileira entrou em 2024 com o sinal positivo, conforme aponta o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de janeiro. O indicador subiu 0,60%, na série livre de efeitos sazonais. No mês anterior, a alta havia sido de 0,82%.

De dezembro para janeiro, o índice de atividade calculado pelo Banco Central passou de 147,61 pontos para 148,50 pontos na série dessazonalizada. O resultado é o melhor desde abril de 2023, quando o indicador pontuou 148,88. Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. Atualmente, o BC prevê crescimento de 1,8% para o PIB deste ano, enquanto o governo projeta avanço de 2,2%.

O dado do IBC-Br de janeiro veio um pouco abaixo da mediana das expectativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,65% no indicador no mês. O intervalo ia de queda de 0,30% a crescimento de 1,60%.

IBC-Br, calculado pelo BC, é um parâmetro da atividade econômica do País Foto: André Dusek/Estadão

Já na comparação entre os meses de janeiro de 2024 e de 2023, houve crescimento de 3,45% na série sem ajustes sazonais. Esta série registrou 140,51 pontos no primeiro mês do ano, o melhor desempenho para o período desde 2014, quando ficou em 142,72 pontos.

O indicador de dezembro ante o mesmo mês de 2022 ficou inferior à mediana de avanço de 3,60% da pesquisa do Projeções Broadcast. As expectativas coletadas no levantamento variavam de alta de 1,10% a elevação de 5,60%.