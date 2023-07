IBGE: entenda o que é o instituto que será comandado por Marcio Pochmann

O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, confirmou na última quarta-feira, 26, que o economista Marcio Pochmann será o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão é conhecido, entre outras funções, por realizar o Censo Demográfico, mas suas avaliações vão além dele.

O IBGE é o principal provedor de dados oficiais e informações do País Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

O IBGE é o principal provedor de dados oficiais e informações do País que são base para as decisões políticas, pesquisas e ações de desenvolvimento. A atuação abrange diversas esferas da sociedade civil e órgãos governamentais, tanto em nível federal, estadual como municipal.

Funções do IBGE

Em geral, o IBGE é responsável pela produção, análise e coordenação de informações estatísticas e geográficas, além da estruturação e implantação de sistemas de informações ambientais. Entre suas principais funções estão:

Produção e análise de informações estatísticas, geocientíficas, censitárias e ambientais

Coordenação e consolidação das informações estatísticas

Produção e análise de informações geográficas

Coordenação dos Sistemas de Informações Cartográficas e Estatísticas

Estruturação e implantação de um sistema de informações ambientais

Documentação e disseminação de informações

Coordenação dos sistemas estatístico e cartográfico nacionais

Disseminação de Informações

Gestão do Ensino Superior, Pesquisa e Extensão

Entre as principais pesquisas realizadas pelo IBGE estão o Censo Demográfico, a Contagem da População, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a Pesquisa Estatísticas do Registro Civil e a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, entre outras.

Histórico

As origens do IBGE remontam ao período imperial, com a criação da Diretoria Geral de Estatística em 1871. Com a instauração da República, a necessidade de ampliar as atividades estatísticas levou à criação do Instituto Nacional de Estatística (INE) em 1934, que posteriormente incorporou o Conselho Brasileiro de Geografia e passou a se chamar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estrutura

Atualmente vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), o IBGE é uma entidade da administração pública federal e possui quatro diretorias e dois órgãos específicos singulares.

Sua rede nacional de pesquisa e disseminação é composta por 27 Superintendências, 27 Seções de Disseminação de Informações e 566 Agências de Coleta de dados nos principais municípios.