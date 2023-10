Indústria cresce 0,4% em agosto, mas resultado reforça percepção de esfriamento da economia

RIO E SÃO PAULO - A indústria brasileira cresceu 0,4% em agosto ante julho, o melhor desempenho para este período do ano desde 2020, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados nesta terça-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve crescimento em 18 dos 25 ramos industriais pesquisados, a maior disseminação de resultados positivos desde maio. No entanto, o setor industrial está apenas 0,1% acima do patamar de dezembro de 2022, oscilando entre altos e baixos desde então, sem conseguir recuperar a trajetória de crescimento, avaliou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

O pesquisador lembra que a indústria praticamente repete o patamar que vinha operando ao final do ano passado, após a alta na produção em agosto mal repor a perda de julho (-0,6%).

“Passados oito meses do ano de 2023, a gente está somente 0,1% acima daquele patamar (de dezembro de 2022)”, frisa Macedo. “O setor industrial vem rondando no mesmo patamar nos últimos meses”, resumiu.

Para alguns analistas, os resultados confirmaram a percepção de esfriamento da atividade econômica e reforçaram a expectativa de desaceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro na passagem do segundo trimestre para o terceiro trimestre.

Indústria brasileira chegou a agosto operando 1,8% aquém do patamar de fevereiro de 2020 Foto: Taba Benedicto/Estadão

“O aumento de 0,4% da produção industrial em agosto não compensou totalmente a queda de julho e sugere que o setor foi um obstáculo ao crescimento do terceiro trimestre”, observou o economista-chefe de mercados emergentes da empresa de consultoria e pesquisa econômica Capital Economics, William Jackson, em relatório enviado a clientes.

O economista-chefe do Banco BMG, Flávio Serrano, afirmou que os dados da indústria estão em linha com a expectativa de uma queda de 0,1% para o PIB do terceiro trimestre, após alta de 0,9% no segundo trimestre. Os números sobre o desempenho dos serviços e do varejo serão divulgados pelo IBGE na próxima semana, podendo levar a uma revisão do cenário, mas não devem alterar a percepção de desaceleração da economia.

“Os dados estão reforçando a ideia de manutenção desse quadro de atividade industrial fraca”, disse Serrano.

A indústria brasileira chegou a agosto operando 1,8% aquém do patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia: apenas oito das 25 atividades investigadas funcionam em nível superior ao pré-crise sanitária. A produção industrial brasileira ainda rodava 18,3% aquém do pico alcançado em maio de 2011.

“Claro que (a alta em agosto) é uma sinalização melhor do que a gente vinha tendo nos últimos meses, mas, observando o retrato da indústria no ano, o setor industrial está muito longe de recuperar a trajetória ascendente vista no passado”, frisou André Macedo, do IBGE.

Macedo lembra que o crédito mais caro e restrito, a taxa de inadimplência e o patamar elevado da taxa de juros são fatores importantes no contexto conjuntural enfrentado pelo setor industrial.

“A despeito de observarmos um relaxamento da política monetária, com redução da taxa (básica de juros) Selic nas últimas reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central), ainda permanece o patamar elevado da taxa de juros. O efeito na economia se dá de forma mais defasada”, acrescentou o pesquisador.

O economista-chefe do Banco ABC Brasil, Daniel Xavier, destaca que a herança estatística deixada pela produção industrial em agosto é compatível com uma queda de 0,1% no PIB da indústria no terceiro trimestre.

“São as atividades de serviços (60% do PIB total) que têm sustentado o valor agregado por aqui”, afirmou Xavier, em relatório.

Indústria de transformação x extrativistas

Considerando apenas a indústria de transformação, a produção cresceu 1,0% em agosto ante julho, o primeiro resultado positivo desde março. Enquanto a indústria de transformação responde por uma fatia em torno de 85% da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, os demais 15% são referentes às indústrias extrativas, majoritariamente concentradas na extração de petróleo e minério de ferro.

Nos últimos nove meses, ou seja, desde dezembro de 2022, a indústria de transformação cresceu apenas em março e agosto, frisou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE. Apesar do bom desempenho de agosto, ele lembra que a produção da indústria de transformação vinha de uma perda acumulada de 1,3% de abril a julho de 2023. “A transformação ainda vinha de queda nos três meses anteriores a março (dezembro, janeiro e fevereiro)”, acrescentou Macedo.

No ano, a produção da indústria de transformação mostrou uma retração de 1,3% ante o mesmo período de 2022. No acumulado em 12 meses, a perda é de 0,8%.

“Vejo muito (o resultado) desse mês com recomposição de perdas observadas nos meses anteriores”, observou Macedo. “É muito uma leitura de tentar repor as perdas de um passado recente.”

No caso das indústrias extrativas, houve recuo de 2,7% na produção em agosto ante julho, devido a perdas tanto em petróleo quanto em minério de ferro. No entanto, a queda na margem não altera o saldo positivo que esse setor vem sustentando no ano.

“As extrativas estão 6,6% acima do patamar de dezembro de 2022″, citou Macedo.