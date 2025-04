IBGE: volume de serviços sobe 0,8% em fevereiro e supera teto das previsões

O resultado surpreendeu as estimativas mais otimistas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Estadão/Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,5% a uma alta de 0,4%, com mediana de estabilidade (0,0%). O crescimento, porém, não altera o cenário de desaceleração gradual da economia, avaliou o economista Igor Cadilhac, do banco PicPay.

“A combinação de inflação persistente, juros elevados e aperto das condições financeiras tende a afetar negativamente os setores mais cíclicos”, previu Cadilhac, que projeta uma intensificação do quadro de desaceleração econômica ao longo do ano, sobretudo a partir do segundo semestre.