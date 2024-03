iFood Benefícios: solução inovadora para benefícios com foco em pessoas

Maior empresa de delivery de comida da América Latina, o iFood vai além e disponibiliza ao mercado corporativo uma solução inovadora: o iFood Benefícios. Por meio de uma plataforma de pagamentos que inclui cartão de benefícios com a bandeira Elo, pagamento via QR Code, Cartão Virtual e a possibilidade de as empresas poderem oferecer aos colaboradores, dentro do App do iFood, benefícios que vão além do tradicional vale-alimentação e da refeição.Por meio do saldo flexível, os funcionários podem fazer a utilização dos benefícios para se alimentar, mas também podem ter maior qualidade de vida, usando os valores em mobilidade, cultura, home office, saúde e bem-estar, educação, entre outros. Diante da opção do RH, acordos sindicais e ainda, em linha com a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador, no qual os saldos alimentação e refeição são separados dos demais e apresentam flexibilidade apenas entre eles, não podendo ser utilizados fora do setor alimentício.

Além de ser uma solução que permite maior liberdade aos colaboradores, o iFood Benefícios oferece uma série de vantagens para as empresas. A contratação é feita sem as taxas de adesão, administração, emissão ou envio do cartão. Com um olhar atento na facilitação da rotina do gestor, o iFood Benefícios conta com uma plataforma própria que centraliza informações e disponibiliza relatórios de forma descomplicada. O iFood Benefícios também oferece segurança jurídica aos empresários e está em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

iFood disponibiliza ao mercado corporativo uma solução inovadora: o iFood Benefícios Foto: Divulgação/ iFood

“Todas essas transformações têm feito com que o iFood Benefícios se posicione como uma solução extremamente inovadora, com foco no colaborador e também conectado com os decisores e RH dentro das empresas”, explica Daniela Zylberkan, Head de Marketing do iFood Benefícios. “Estamos só começando, mas queremos virar o maior player de benefícios do Brasil”, completa.

Ao contratar o iFood Benefícios, as empresas contam com uma plataforma customizável, que foca a valorização do colaborador. Além do uso em alimentação, os colaboradores podem utilizar os saldos, por exemplo, para pagamento de cursos presenciais ou online que podem trazer aprimoramento pessoal e profissional. Ou podem destinar parte do valor para pagamento de academia de ginástica, o que melhora a qualidade de vida e, consequentemente, a qualidade do trabalho. De acordo com pesquisa realizada pela Gympass em 2022, colaboradores que praticam atividades físicas com frequência costumam ter 15% mais chances de obter melhor desempenho.

Na modalidade Livre, a empresa pode oferecer um valor adicional aos colaboradores com o iFood Benefícios, seja em datas comemorativas como aniversário, Páscoa ou Natal, ou um adicional a fim de recompensar a equipe pelo bom desempenho ou metas batidas, por exemplo (veja mais detalhes abaixo).

Empresas de diversos portes e segmentos já oferecem o iFood Benefícios aos seus colaboradores. O cartão é aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos físicos e sua plataforma possui mais de 320 mil lojas parceiras no aplicativo do iFood. E, ao usar os saldos dos benefícios, é possível ter acesso a vantagens exclusivas do Clube iFood com cupons de desconto e frete gratuito.

São muitas as vantagens: “Temos um programa que se chama Colab+, ao qual o próprio RH e a empresa podem aderir e disponibilizar serviços relacionados à saúde, que oferecem desconto em medicamentos, consultas médicas, telemedicina, com um pacote que consegue agregar valor ao cuidado com o colaborador, a um custo acessível. Com isso, conseguimos unir o que é bom para a empresa, somando o que é bom para o trabalhador”, explica Sheila Mueller, Community Manager do iFood Benefícios.