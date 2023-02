iFood e Cade assinam acordo que estimula competição no delivery de comida; veja o que muda

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) celebrou, na sessão de julgamento desta quarta-feira, 8, Termo de Compromisso de Cessação (TCC) com o aplicativo iFood. O acordo busca estimular a competição após investigações do órgão apontarem indícios de que a plataforma estaria “abusando de sua posição dominante” no mercado nacional de marketplaces de delivery de comida.

O TCC firmado, com vigência de 54 meses, possui cláusulas que impedem ou limitam a exigência de exclusividade. Para o Cade, “práticas como essa estariam elevando barreiras à entrada de novosconcorrentes no mercado e teriam efeitos exclusionários”.

Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) celebrou Termo de Compromisso de Cessação (TCC) com o aplicativo iFood Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O acordo veda o estabelecimento de compromisso de exclusividade com redes que somem 30 restaurantes ou mais. O órgão argumenta que a medida se justifica porque essas cadeias são consideradas estratégicas na composição do portfólio de marketplaces de delivery online de comida.

Para marcas com menos de 30 restaurantes, o termo estabelece limites máximos, com referências nacionais e locais. Em nível nacional, o volume de negócios do iFood atrelado a compromissos de exclusividade, em termos de Volume Bruto de Mercadorias (GMV, na sigla em inglês), não poderá ultrapassar 25% do total registrado pela plataforma. Em nível local, considerando municípios com mais de 500 mil habitantes, aquantidade de restaurantes exclusivos não poderá exceder 8% do total.

Além disso, terão duração máxima de dois anos, seguidos por uma “quarentena de exclusividade”. Isso quer dizer que, durante o período de um ano imediatamente após o término da vigência do contrato, oparceiro deverá permanecer sem compromisso de exclusividade com o iFood.

A exceção a essa medida é válida para, no máximo, 50% dos contratos com acordo de exclusividade e está condicionada a uma meta de desempenho. Nesse caso, durante a vigência do compromisso, os investimentos do iFood na operação do parceiro deverão gerar aumento da receita recebida por meio da plataforma que seja, no mínimo, 40% superior ao crescimento do mercado de delivery de comida no ano imediatamente anterior.

Em nota, o iFood afirmou que o acordo reconhece a dinamicidade do setor de delivery de comida, a legalidade da prática de exclusividade, e sua importância para a viabilização de investimentos pelas plataformas nos restaurantes. “Trabalharemos para adequar o nosso modelo de negócios às novas regras impostas pelo acordo - que tem impacto relevante nos nossos negócios -, cientes de que elas trazem mais clareza e segurança jurídica para todo o setor”, complementou a plataforma.

Entre outras obrigações, o TCC também proíbe a adoção de cláusulas de paridade de preço em relação a outros marketplaces. Veda ainda a celebração de contratos que impeçam os restaurantes de contratarem outras plataformas após o encerramento do compromisso de exclusividade; a vinculação de incentivos e/ou descontos eventualmente concedidos a parceiros cadastrados na plataforma iFood a compromisso, por parte do restaurante, de manter a maior parte do seu volume de negócios de delivery no aplicativo iFood; e o estabelecimento de descontos por aumento de volume personalizados para um parceiro específico de forma individualizada.