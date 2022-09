Controladora do Ifood é multada pelo Cade em R$ 718 mil

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) multou nesta quarta-feira, 21, o grupo sul-africano Naspers em R$ 718 mil. De acordo com o órgão, o grupo, que controla o Ifood no Brasil, deveria ter submetido ao aval do Cade a operação em que comprou 7,8% da Delivery Hero em 2018, grupo alemão que, no Brasil, era responsável pela Pedidos Já.

No julgamento, o Cade entendeu que houve “gun jumping”, ou seja, que as empresas concluíram as negociações sem apresentarem o negócio ao órgão, como determina a lei da concorrência.

Cade é o órgão responsável por fiscalizar fusões e aquisições de empresas Foto: Adriano Machado / Reuters

Obrigatoriamente, devem ser notificados ao Cade negócios em que pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado faturamento bruto anual ou volume de negócios total no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 750 milhões, e pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado faturamento bruto anual ou volume de negócios total no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 75 milhões.

Em contato com o Estadão, o Ifood afirmou que não irá se posicionar por não estar diretamente implicado na multa, apenas sua controladora. A Naspers, por meio da subsidiária Prosus, não respondeu à tentativa de contato da reportagem até a publicação deste texto. Assim que ela se posicionar, o texto será atualizado.