Ilan Goldfajn é o candidato do Brasil à presidência do BID

BRASÍLIA - O Ministério da Economia confirmou nesta segunda-feira, 24, a indicação do ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn como candidato do Brasil ao cargo de presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A escolha foi antecipada pelo Estadão/Broadcast.

Em nota, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o candidato concilia “ampla e bem-sucedida experiência profissional no setor público, em organismos multilaterais e no setor privado”. Guedes também destacou a “sólida formação acadêmica” de Ilan, que, segundo ele, o qualificam para o exercício do cargo.

Ilan Goldfajn , ex-presidente do Banco Central e indicado brasileiro ao BID Foto: Hélvio Romero/Estadão

O prazo para a candidatura ao posto máximo do BID se encerra em 11 de novembro. A eleição será no dia 20 de novembro.