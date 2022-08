Ilha no litoral paulista vai a leilão nesta terça com lance mínimo de R$ 23 milhões

Uma ilha exclusiva com mansão em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, vai a leilão nesta terça-feira, 30, por um lance mínimo de R$ 23 milhões. O leilão será realizado online, no portal Mega Leilões, a partir das 15 horas. A primeira praça acontece dia 02 de setembro. Saiba mais neste link.

Ilha dos Porcos

Conhecida como Ilha da Almada ou Ilha dos Porcos, a ilha fica próxima à área do Parque Estadual da Serra do Mar. O local, com 188 mil metros quadrados, conta com praias e mata atlântica preservada. A mansão possui 757 metros quadrados, com nove suítes e sala com seis ambientes, além de casas de apoio, piscina, mirante e heliponto.

A ilha pertence à União, portanto o leilão se trata de uma cessão onerosa, que dá direito de usar a área - mas a cessão pode ser cancelada em caso de inadimplência ou na existência de guerras. A ilha também foi a leilão em 2015, na época por R$ 25 milhões.