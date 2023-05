Imóveis no IR 2023: como incluir na declaração?

Declarar imóveis no Imposto de Renda é um cenário bem recorrente. E a dinâmica é bem simples. Utilizando sempre o custo de aquisição - não é o valor venal nem o valor de mercado -, o contribuinte vai precisar abrir a ficha de Bens e Direitos.

Se o pagamento foi à vista, vai colocar por lá o valor da compra, sob o grupo 01, com o código que mais se encaixa com a propriedade - 11, para apartamento, 12, para casa, entre outros. Além disso, também será necessário incluir custos com impostos, por exemplo.

Agora, se a compra foi parcelada, vai precisar colocar a forma de pagamento, juntamente aos respectivos valores. Por exemplo: se, no primeiro ano, a pessoa pagou uma quantia de entrada mais 12 parcelas, todos esses valores vão precisar entrar. Lembrando que entram os custos daquele ano, não a previsão de todo o contrato.

Será necessário também informar as posições em dois momentos: 31 de dezembro de 2021 e de 2022. Se 2022 foi o primeiro ano do contrato, 2021 fica zerado.

Quem tem de declarar IR?

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

