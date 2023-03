Imposto de Renda: Receita paga lote residual de restituição nesta terça; veja se irá receber

A Receita Federal paga nesta terça-feira, 28, mais um lote residual de restituição do Imposto de Renda 2022. Os lotes residuais são destinados a contribuintes que tinham pendências em suas declarações e depois conseguiram regularizar sua situação com o Fisco.

O valor total do crédito é de R$ 250 milhões, que será pago a 179.065 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, que tiveram declarações transmitidas até o último dia 21 de janeiro. Dos que têm prioridade legal, 4.256 são idosos acima de 80 anos, 30.651 são contribuintes entre 60 e 79 anos, 2.977 são contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 10.146 são contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. Serão contemplados 131.035 contribuintes não prioritários.

Veja o calendário de pagamentos dos lotes de restituição do Imposto de Renda 2022:

1º lote: 31 de maio de 2022

2º lote: 30 de junho de 2022

3º lote: 29 de julho de 2022

4º lote: 31 de agosto de 2022

5º lote: 30 de setembro de 2022

1º lote residual: 31 de outubro de 2022

2º lote residual: 30 de novembro de 2022

3º lote residual: 29 de dezembro de 2022

4º lote residual: 31 de janeiro de 2023

5º lote residual: 28 de fevereiro de 2023

Como consultar a restituição

Para consultar se irá receber a restituição, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal, clicar em “Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Então deve clicar em “Iniciar”, preencher os dados e clicar em avançar.

O contribuinte também pode realizar uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no Portal e-CAC. Se identificar alguma pendência, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações.

Pagamento

O pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração do Imposto de Renda.

Receita Federal paga mais um lote residual de restituição do Imposto de Renda 2022 nesta terça. Foto: Felipe Siqueira/Estadão

Caso o crédito não seja realizado por algum tipo de problema, como se a conta informada na declaração do IR tiver sido desativada, por exemplo, o valor estará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil e o contribuinte poderá reagendar o pagamento pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB, pelos telefones:

4004-0001 (capitais);

0800-729-0001 (demais localidades);

0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Se o contribuinte não resgatar sua restituição em um ano, será preciso solicitar no Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, depois “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.