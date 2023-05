Imposto de Renda 2023: Veja como saber se você está no próximo lote de restituição

A restituição do Imposto de Renda (IR) é a devolução do valor a mais que foi pago para a Receita Federal. Para saber se tem direito, o contribuinte, depois de terminar de preencher a declaração, pode verificar no mesmo lugar em que opta pelo tipo - simplificada ou completa. Caso haja imposto a pagar ou a restituir, a informação vai aparecer nessa área do programa.

Depois de enviar a declaração do Imposto de Renda, os contribuintes que não caíram na malha fina e que têm algum valor a receber aguardam a restituição cair na conta Foto: Alex Silva/Estadão

Após conferir se tem direito à devolução, o segundo passo é verificar qual o seu lote de restituição. O calendário de pagamentos é dividido em cinco lotes, sendo que os primeiros se referem a prioridades legais. Além disso, segundo a Receita Federal, para tentar entrar no primeiro lote, que será pago no dia 31 de maio, os contribuintes deveriam ter entregado a declaração até o dia 10 de maio.

Para verificar o status da restituição, ou seja, quando o valor vai cair na conta, é possível seguir dois caminhos: por meio da plataforma de restituição da Receita, disponível neste link, ou pelo E-CAC, também da Receita, que pode ser acessado com uma conta Gov.br, do governo federal.

Confira o calendário de restituição do IR de 2023

1˚ lote: 31 de maio

2˚ lote: 30 de junho

3˚ lote: 31 de julho

4˚ lote: 31 de agosto

5˚ lote: 29 de setembro

A entrega da declaração de Imposto de Renda começou no dia 15 de março e termina no dia 31 de maio. A Receita Federal espera receber até 39,5 milhões de declarações neste ano.