SÃO PAULO E BRASÍLIA - A Receita Federal informou nesta terça-feira, 14, que o prazo para entrega do Imposto de Renda 2023 será de 15 de março a 31 de maio deste ano.

Tradicionalmente, o período para a entrega da prestação de contas ao Fisco ficava entre março e abril, mas desde 2020 as datas vinham sendo prolongadas para maio ou junho, em meio à pandemia de covid-19.

Segundo a Receita, a mudança visa “facilitar a vida do contribuinte, que terá a opção da declaração pré-preenchida já na abertura do prazo da entrega”, como consta em nota encaminhada à imprensa.

Prédio da Receita Federal, em São Paulo. Foto: Felipe Siqueira/Estadão

O supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca, afirmou que, como a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes na declaração pré-preenchida chegarão à Receita Federal apenas no final de fevereiro, há a necessidade de um prazo para a consolidação dos dados. “A pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte”, disse.

As regras para o IR deste ano serão divulgadas em entrevista à imprensa em 27 de fevereiro.

O Estadão irá trazer uma cobertura completa do Imposto de Renda de 2023 no Portal de Economia, além do podcast Entenda Seu IR, em parceria com a Rádio Eldorado.