O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda (IR) deste ano começou na última quarta, 15, e vai até 31 de maio. Durante o período, mensagens falsas, em que golpistas se passam pela Receita Federal e indicam links maliciosos, podem confundir o contribuinte.

Segundo a Receita, as mensagens falsas envolvendo o órgão estão sempre circulando - porém, no período de entrega do Imposto de Renda elas proliferam com mais alcance e velocidade. Por isso, é importante que o contribuinte esteja sempre atento: a Receita afirma que os alertas que envia por e-mail ou mensagem não possuem links de acesso.

Vindas por WhatsApp, SMS e, principalmente, por e-mail, as mensagens podem alegar que há pendências em declarações de anos anteriores, por exemplo, ou algum outro problema a ser regularizado pelo contribuinte. Outro tipo de mensagem comunica o pagamento de uma falsa restituição do IR. Geralmente, as mensagens pedem que o contribuinte acesse um link - e, ao clicar, o usuário pode ter seus dados roubados ou acabar instalando algum programa malicioso no computador, capaz de roubar dados pessoais e financeiros da máquina.

Nos e-mails, as mensagens fraudulentas muitas vezes usam indevidamente cópias das logomarcas da Receita Federal para passar uma impressão enganosa de veracidade. Veja abaixo as orientações da Receita Federal para evitar cair em golpes.

Como se proteger de mensagens falsas relacionadas ao IR

A Receita aponta que os contribuintes devem estar atentos e tomar cuidado com mensagens recebidas em nome do órgão e que os alertas que envia por e-mail ou mensagem não possuem links de acesso. “Todo contato/comunicação da Receita Federal orienta o contribuinte a ir na página oficial”, afirma. “Qualquer mensagem que oriente ir em local diferente da página oficial é falsa.” A página oficial da Receita pode ser acessada neste link.

Continua após a publicidade

Golpistas se passam pela Receita Federal em mensagens falsas; contribuintes devem se manter atentos. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Caso receba qualquer mensagem em nome da Receita, portanto, a orientação é acessar diretamente a página oficial, por meio da qual é possível acessar diferentes serviços do órgão e também o Portal e-CAC, com acesso seguro com o login gov.br. Todas as informações do Imposto de Renda do contribuinte, procedimentos solicitados, pendências ou regularizações necessárias podem ser consultados no Portal e-CAC.

A Receita também orienta a:

Não abrir ou responder mensagens suspeitas;

Não abrir arquivos anexados, que podem ser programas executáveis para causar danos ao computador ou capturar informações do usuário;

Não clicar em nenhum link;

E excluir imediatamente a mensagem.

Outras dúvidas podem ser esclarecidas através das unidades de atendimento da Receita ou pelos outros canais de atendimento do órgão.