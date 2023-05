Imposto de Renda: site de consulta da restituição do apresenta instabilidades, dizem usuários

Usuários relatam que o site para consulta à restituição do Imposto de Renda está apresentando instabilidades nesta quarta-feira, 24, data em que as consultas foram liberadas para aqueles que ficaram no primeiro lote deste ano.

Segundo usuários, a página não carrega e mostra uma mensagem de erro. Segundo o site DownDetector, as notificações de problemas começaram por volta das 10h desta quarta-feira. No horário de pico, houve 131 notificações. No início da tarde o problema diminuiu, de acordo com os dados do site.

A Receita Federal foi procurada pelo Estadão e o texto será atualizado com a resposta do órgão.

Restituição

Continua após a publicidade

A Receita Federal abriu às 10h desta quarta-feira, 24, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2023.

O lote contempla 4,1 milhões de contribuintes que estão na fila de prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência, professores e quem realizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição pelo Pix. Os valores serão pagos pela Receita no dia 31 de maio.

Receita Federal abriu a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2023 Foto: Werther Sanatana/Estadão

Para consultar se a restituição estará disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar nos itens “Meu Imposto de Renda” e “Consultar a Restituição”.

A entrega da declaração do imposto começou no dia 15 de março e termina em 31 de maio, às 23h59.