Imposto de Renda: Receita alerta para golpe de antecipação da restituição

A Receita Federal alertou os contribuintes na sexta-feira, 19, para terem cuidado com sites de empresas que prometem antecipação de restituição do Imposto de Renda. Prometendo vantagens financeiras, as supostas empresas obtêm dados, documentos e informações fiscais das vítimas.

Receita Federal alerta sobre golpe de antecipação da restituição do IR 2023 Foto: Werther Santana/Estadão

“Em alguns casos, muitas solicitam até o pagamento de taxas a fim de ‘acelerar’ a antecipação da restituição do imposto de renda. Esteja atento, isso não é real e pode ser até ilegal”, escreveu a Receita em nota no seu site oficial.

Como funciona o golpe?

O golpe geralmente tem início por meio de e-mail, SMS ou mensagens no WhatsApp. Os contatos chegam em nome do governo federal, simulando até o design e a aparência da Receita ou do Governo Federal. No conteúdo do portal, há a opção de receber antecipadamente altos valores de restituição da declaração.

As mensagens geralmente vêm acompanhadas de links para um cadastro ou acesso a um sistema para visualização de comprovantes de pagamento ou realização de saques. A Receita reafirma que não envia comunicações eletrônicas contendo links ou solicitações de dados cadastrais ou fiscais.

A Receita Federal já recebeu mais de 26 milhões de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física este ano. A expectativa é de que 39,5 milhões de declarações sejam entregues até o dia 31 de maio. / AGÊNCIA BRASIL