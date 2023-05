Receita abre nesta quarta consulta a 1º lote da restituição do IR, que pagará valor recorde

A Receita Federal abrirá nesta quarta-feira, 24, a partir das 10h, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023.

O pagamento será realizado pela Receita no dia 31 de maio, no valor total de RS 7,5 bilhões. Esse é considerado o maior valor já pago pelo órgão em um lote de restituição do IR.

O lote contemplará 4,1 milhões de contribuintes que estão na fila de prioritários, sendo 246.013 idosos acima de 80 anos, 2.464.031 entre 60 e 79 anos, 163.859 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 1.052.002 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Também receberão 204.020 contribuintes que não têm prioridade legal, mas utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

Como consultar a restituição do IR

Para consultar se será contemplado no primeiro lote da restituição, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar nos itens “Meu Imposto de Renda” e “Consultar a Restituição”.

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no Portal e-CAC. Se identificar alguma pendência, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada no momento da declaração do Imposto de Renda. Caso o crédito não seja realizado por algum motivo, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Se não for resgatado no prazo, o contribuinte deverá solicitar pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos” > “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

A entrega da declaração do imposto começou no dia 15 de março e termina em 31 de maio, às 23h59.

Até as 8h30 desta terça-feira, 23, a Receita Federal havia recebido mais de 27 milhões de declarações. A expectativa é chegar a 39,5 milhões até o fim do prazo para entrega, no dia 31 de maio. / AGÊNCIA BRASIL