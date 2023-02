Imposto sobre super-ricos poderia tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza, diz Oxfam

Um imposto anual de até 5% sobre a riqueza dos super-ricos poderia arrecadar US$ 1,7 trilhão por ano (R$ 8,68 trilhões), o suficiente para tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza e financiar um plano global para acabar com a fome, diz a Oxfam, organização sem fins lucrativos com sede em 21 países que trabalha contra a pobreza e a desigualdade.

Vista geral da favela de Ciudad Bolivar, no sul de Bogotá, na Colômbia; Oxfam sugere tributação dos mais ricos para reduzir desigualdade social Foto: Raul Arboleda/AFP

A recomendação foi apresentada no relatório “A ‘sobrevivência’ do mais rico – por que é preciso tributar os super-ricos para combater as desigualdades”, lançado nesta segunda-feira, 16, no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça.

A organização avalia que em um cenário de múltiplas crises, como a da fome, das condições de vida, do clima e da Covid-19, os únicos ganhadores são os mais ricos: “Os muito ricos ficaram imensamente mais ricos, e os lucros das grandes empresas bateram recordes, gerando uma explosão de desigualdade”.

O material apresenta um levantamento de dados que mostram essa realidade. Segundo o relatório, o 1% mais rico juntou quase dois terços de toda a nova riqueza existente, seis vezes mais do que os 7 bilhões de pessoas que compõem os 90% mais pobres da humanidade. Veja outras informações presentes no material:

As fortunas bilionárias estão aumentando em 2,7 bilhões de dólares por dia, mesmo com a inflação superando os salários de, pelo menos, 1,7 bilhão de trabalhadores – mais do que a população da Índia.

As empresas de alimentos e energia mais do que dobraram seus lucros em 2022, pagando 257 bilhões de dólares a acionistas ricos, enquanto mais de 800 milhões de pessoas passam fome.

Apenas 4 centavos de cada dólar de receita tributária vêm de impostos sobre o patrimônio, e metade dos bilionários do mundo vivem em países sem imposto sobre herança.

Recomendações

A Oxfam afirma que a desigualdade é um fenômeno complexo e que para efetivamente conseguir combatê-la seria necessário um amplo leque de mudanças. O objetivo do relatório, diz a ONG, é destacar como aumentar a tributação dos mais ricos pode reduzir a desigualdade e ‘impulsionar o investimento para um futuro mais justo e sustentável’.

Confira as recomendações apresentadas no relatório: