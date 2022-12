Inclusão em Foco: Arcos Dorados realiza fórum inspirador sobre realidade das pessoas com deficiência

Divulgação

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – data criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU) –, a Arcos Dorados, responsável pela operação do McDonald’s no Brasil e em mais 19 países da América Latina e Caribe, celebrou a data e a potência dos profissionais com deficiência promovendo a 1ª edição do Fórum Inclusão em Foco, no Hotel Renaissance, em São Paulo.

Durante três horas, especialistas, representantes de empresas e influenciadores que atuam para debater e promover a inclusão compartilharam experiências, trocaram ideias e inspiraram a plateia a respeito do contexto atual e as perspectivas da empregabilidade de pessoas com deficiência.

As boas-vindas do evento ficaram a cargo dos anfitriões da Arcos Dorados, Mariana Scalzo, diretora de Comunicação Corporativa, e Rogério Barreira, presidente da empresa no Brasil, que abriu o evento falando sobre o compromisso da companhia com a inclusão: “Nosso programa Cooltura de Serviço tem o propósito de que as pessoas entrem na companhia, sintam que podem se tornar uma parte dela sendo quem realmente são, e saibam que fazem a diferença no nosso negócio”.

Ser uma pessoa com deficiência no Brasil

O jornalista Luiz Ventura, autor do blog Vencer Limites, do Estadão, mediou o primeiro painel do Fórum, Desbravadores da Inclusão, que foi dividido em três temas. O primeiro, A Realidade das Pessoas com Deficiência no Brasil, reuniu Djalma Scartezini, empresário, professor da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) e diretor da Rede Empresarial de Inclusão Social (Reis); e Vinícius Rodrigues, atleta paralímpico e ex-funcionário do McDonald’s. “É importante levar informação para que lideranças se sintam aptas a oferecer vagas para essas pessoas”, disse o executivo. Vinícius, por sua vez, celebrou seu recorde mundial dos 100 metros rasos para amputados conquistado em 2019. “A gente pode sair com dor da pista, mas, quando sobe ao pódio, vê que todo seu trabalho foi recompensado”, disse.

Da esq para a direita: - Guilherme Magalhães, Gerente de Comunicação Corporativa LATAM na Meta - Djalma Scartezini, Sócio e COO da Egalitê, psicólogo, comunicador e palestrante - Marilia Tocalino, Gerente Latam de Diversidade, Equidade e Inclusão na Bayer - Fábio Sant’Anna, Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Arcos Dorados - Luiz Alexandre Souza Ventura - Vinicius Rodrigues, Atleta paralímpico, recordista mundial e ex-funcionário McD - Mariana Scalzo, Diretora de Comunicação Corporativa da Arcos Dorados

Os caminhos para a inclusão

Fábio Sant’Anna, diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Divisão Brasil da Arcos Dorados, abriu o bloco A Atuação das Empresas por um Mercado de Trabalho mais Inclusivo. Ele iniciou a conversa relatando que quase ¼ da população brasileira tem algum tipo de deficiência e que a empregabilidade só atinge 1% dessas pessoas. “Isso é um retrato que a gente precisa mudar. Na Arcos Dorados, há mais de 30 anos, temos essa pauta em nossa agenda. A Receita do Futuro, a nossa estratégia de ESG, tem entre seus pilares a Diversidade & Inclusão, e as pessoas com deficiência ocupam um lugar-chave nesta jornada”, contou.

Em seguida, Marília Tocalino, gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão da Bayer, falou sobre dados que mostram o potencial desse trabalhador: “Podemos ver em alguns estudos que ambientes diversos podem ser de 15% a 35% mais rentáveis e produtivos”.

Guilherme Magalhães, gerente de Comunicação Corporativa da Meta para a América Latina, destacou a importância dos grupos de afinidades na cultura inclusiva. “Faço parte de um deles. Esses grupos participam cada vez mais das decisões, chamando a atenção das lideranças”, contou.

Apoio necessário

No terceiro bloco das conversas, com o tema Não Basta Contratar, é Preciso Acolher e Capacitar, Julie Goldchmit, profissional de marketing e autora do livro Imperfeitos, valorizou a equidade. “Temos que ser incluídos. Temos que ter uma vida normal como a das outras pessoas”, falou.

Da esq para a direita: - Flavio Gonzalez, Executivo de Negócios do Instituto Jô Clemente - Leandro Correa, Gerente de Diversidade & Inclusão na Arcos Dorados - Julie Goldchmit, Analista de marketing na Unilever e autora do livro Imperfeitos - Luiz Alexandre Souza Ventura

Leandro Corrêa, gerente de Gente, Diversidade e Inclusão da Arcos Dorados, ainda comentou sobre as oportunidades dentro da empresa irem além da inclusão e proporcionarem desenvolvimento: “Das cerca de 1.500 pessoas com deficiência que trabalham conosco, um pouco mais de 70% têm deficiência intelectual. Reconhecemos nossa responsabilidade em oferecer uma experiência positiva para eles e sabemos que somos capazes de treinar as habilidades e contribuir para que cada uma dessas pessoas saia da invisibilidade profissional, se sinta acolhida no mercado de trabalho e possa se desenvolver com a gente”.

Na sequência, o executivo de Negócios do Instituto Jô Clemente, Flávio Gonzalez, falou sobre o emprego apoiado: “Emprego apoiado é fazer um trabalho pós-colocação para incluir a pessoa no ambiente de trabalho”, ressaltou o profissional.

Influencers e representatividade

O segundo painel do Fórum, mediado por Mariana Augusto, gerente sênior de Comunicação Corporativa da Arcos Dorados, reuniu influenciadores digitais com deficiência para uma conversa sobre sua carreira e como combatem o capacitismo nas redes sociais.

O criador de conteúdo Gabriel Isaac revelou por que se tornou influencer digital: “Decidi começar a postar conteúdos na minha primeira língua, que é a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Minha intenção foi a de difundir esse conhecimento”.

Mateus Baptistella, criador do canal Virei Adulto, contou sobre como as redes o ajudaram na superação do preconceito por ter nanismo: “A rede social se tornou importante para que eu tivesse a chance de conscientizar outras pessoas com deficiência sobre poderem ser quem elas quiserem”.

“Se eu não me aceitar, quem vai me aceitar?” Foi com esse questionamento que a expert em beleza e estilo Lorrayne Carolyne mostrou todo seu empoderamento, ao discutir que o autocuidado é importante para todas as pessoas.

Em seguida, a influencer Paola Antonini, que teve uma das pernas amputadas, falou sobre o início nas redes. “Depois do acidente, me senti em paz. Como muitas pessoas me mandavam mensagens, decidi começar a publicar fotos para mostrar que estava bem”, disse.

Em cima, da esq para a direita: - Mariana Augusto, Gerente de Comunicação Corporativa da Arcos Dorados - Paola Antonini, Atriz e Digital Influencer - Mateus "Virei Adulto", Criador de conteúdo - Gabriel Isaac, Criador de conteúdo, ator e tradutor de libras À frente: - Lorrayne Carolyne, Expert em beleza e estilo, criadora de conteúdos PCD

Vagas no McDonald’s

A Arcos Dorados é uma das empresas que mais oferece oportunidades de primeiro emprego e capacitação para pessoas com deficiência, além de ser pioneira na inclusão no Brasil. Na agenda de ações inclusivas, que fazem parte de sua estratégia ESG, a Receita do Futuro, a companhia promove a equidade de oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional, por meio de treinamentos personalizados e adaptados, que capacitam os colaboradores com deficiência a desenvolver suas habilidades e alcançar seu máximo potencial.

No final do evento, Mariana Scalzo, anfitriã do Fórum, destacou que a companhia tem muitas vagas abertas destinadas a pessoas com deficiência, por diversas cidades do Brasil. Para conhecer mais detalhes sobre as posições, os interessados podem acessar o campo Trabalhe Conosco, no site do McDonald’s.