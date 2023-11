Por que a Índia se tornou o maior mercado mundial para fabricantes de aviões

The New York Times, Nova Délhi - Nenhum país do mundo está comprando tantos aviões quanto a Índia. Suas maiores companhias aéreas encomendaram quase mil jatos este ano, comprometendo dezenas de bilhões de dólares em uma onda de gastos sem paralelo na aviação. Em Nova Délhi, o Aeroporto Internacional Indira Gandhi estará pronto para receber 109 milhões de passageiros no próximo ano, enquanto se prepara para se tornar o segundo mais movimentado do mundo, atrás apenas do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta, nos Estados Unidos.

E isso está acontecendo em um vasto país que ainda depende muito dos trens, com 20 viagens de trem para cada uma de avião.

O enorme desenvolvimento da aviação, com uma onda de investimentos por trás, tem um lugar de destaque no caso da Índia para uma posição mais elevada no cenário mundial. À medida que sobe no ranking das maiores economias do mundo, a Índia está se esforçando para atender às ambições de expansão de sua classe média em ascensão. Em seus aeroportos, isso é altamente visível.

As viagens aéreas continuam fora do alcance financeiro da maioria dos indianos. Estima-se que 3% da população do país viaje de avião regularmente. Mas, em uma nação de 1,4 bilhão de pessoas, essa porcentagem representa 42 milhões - executivos, estudantes e engenheiros que anseiam por viajar rapidamente dentro das fronteiras da Índia e ter acesso mais fácil a destinos fora dela, tanto para negócios quanto para férias.

Avião da IndiGo se prepara para pouso no aeroporto de Ahmedabad, na Índia Foto: Amit Dave/Reuters

Kapil Kaul, CEO da CAPA India, uma empresa de consultoria focada em aviação, considera “os próximos dois ou três anos críticos para alcançar a qualidade de crescimento que a Índia deseja e merece”. Até o momento, o crescimento não tem sido lucrativo. Agora, a aviação indiana precisa provar que pode ganhar dinheiro.

Os efeitos da onda de gastos devem repercutir em toda a economia da Índia. A carga vem com o tráfego de passageiros, e o investimento estrangeiro tende a vir logo atrás, disse Kaul.

Quem chega ao terminal internacional do Aeroporto Indira Gandhi é recebido por uma parede de mãos esculturais gigantes, com seus dedos e palmas dobrados nas formas significativas dos gestos de Buda, parecendo ao mesmo tempo antigas e futuristas. Em 2012, quando elas foram instaladas, 30 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto. Quando o aeroporto tiver chegado à sua nova capacidade, outro aeroporto terá sido construído do zero no outro lado da cidade.

O Aeroporto Indira Gandhi está correndo para ficar maior. Em julho, ele adicionou uma quarta pista e abriu uma pista de taxiamento elevada. A empresa que o opera, a GMR Airports, assumiu o controle em 2006, época em que todos os passageiros que se dirigiam a um ponto de táxis passavam por vacas que se espreguiçavam na poeira. Em 2018, a instalação foi classificada como o ativo de infraestrutura mais valioso da Índia. Para poupar o uso de combustível de avião, um TaxiBot movido a bateria arrasta os aviões ociosos pela pista. Um sistema automatizado de manuseio de bagagens pode classificar 6 mil malas por hora.

Dois beneficiários do mercado de aviação em expansão da Índia são os maiores fabricantes de aviões do mundo: Boeing, nos Estados Unidos, e Airbus, na Europa. Em fevereiro, a Air India, que é controlada pelo Grupo Tata desde o ano passado, acertou a compra de 250 aviões da Airbus e 220 da Boeing, no valor combinado de US$ 70 bilhões. Em junho, a IndiGo, a maior companhia aérea do país em termos de passageiros e voos, encomendou 500 novos Airbus A230.

Homem passa em frente a mural da Air India em Mumbai Foto: Francis Mascarenhas/Reuters

A maior parte do crescimento da aviação indiana ocorreu entre as companhias aéreas locais, que registraram um aumento de 36% no número de passageiros desde 2022. As chegadas de turistas estrangeiros estão se recuperando desde a pandemia, mas ainda são relativamente escassas, mal ultrapassando 10 milhões em um bom ano (aproximadamente o mesmo que a Romênia). Portanto, as transportadoras de baixo custo estão adicionando novos países aos seus destinos para atender à demanda da Índia por turismo estrangeiro. Azerbaijão, Quênia e Vietnã estão todos a um voo direto de Délhi ou Mumbai, a capital financeira da Índia, por menos de 21 mil rúpias (US$ 250) por trecho.

O corredor aéreo entre Délhi e Mumbai já era um dos 10 mais movimentados do mundo. Assim como Délhi, Mumbai tem novos terminais aeroportuários que causariam inveja a qualquer cidade dos Estados Unidos, sem mencionar o novo e glorioso Terminal 2, todo em bambu, do Aeroporto Internacional Kempegowda em Bengaluru, uma cidade no sul da Índia. Mas a expansão da infraestrutura não se limita às principais áreas metropolitanas do país.

O governo do primeiro-ministro Narendra Modi gosta de ressaltar que o número de aeroportos dobrou nos nove anos desde que ele assumiu o cargo, passando de 74 para 148. Jyotiraditya Scindia, ministro da aviação de Modi, disse que haverá pelo menos 230 até 2030. O governo investiu mais de US$ 11 bilhões em aeroportos na última década, e Scindia prometeu mais US$ 15 bilhões.

Isso significa que cidades adormecidas como Darbhanga, um antigo principado no Estado empobrecido de Bihar, no leste da Índia, agora têm acesso sem escalas a Délhi, Bengaluru e outras cidades. Para muitos dos 900 viajantes diários que lotam seus voos, incluindo muitos do vizinho Nepal, o novo aeroporto transformou a viagem.

Prasanna Kumar Jha, 52 anos, nasceu em Darbhanga, mas trabalha em Délhi como consultor fiscal. “Quem poderia imaginar que Darbhanga estaria no mapa aéreo?”, perguntou ele. Voar para sua cidade natal em cima da hora para ver sua mãe doente lhe custou 10,5 mil rúpias (US$ 126), o que considerou um pouco caro.

“Mas, se calcularmos a alternativa - de trem de Délhi e depois de táxi até Darbhanga - levará pelo menos 30 horas”, disse ele. “A viagem de avião não é mais um luxo, mas uma necessidade.”