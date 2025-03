Qual é o alerta sobre a economia dos EUA dado pelo índice de ações de empresas de menor porte?

Os investidores que estão observando a queda do índice S&P 500 da Bolsa de Nova York nesta semana estão processando uma mistura de sinais. Será que a ameaça de tarifas do presidente Donald Trump empurrará a economia para uma recessão ou isso é simplesmente uma retração das empresas de tecnologia, que para alguns analistas estavam sobrevalorizadas?

Há, porém, um índice de ações diferente que está emitindo um sinal de alerta mais claro.

O Russell 2000 inclui empresas menores que são mais sensíveis aos caprichos da economia. Essas empresas tendem a ter margens de lucro menores, que podem ser mais facilmente corroídas em uma recessão, e elas têm menos alavancas para acionar do que as grandes empresas se tiverem problemas.

Sede da Bolsa de Valores de Nova York Foto: Michael Nagle/Bloomberg

Depois de atingir um novo recorde em novembro com o otimismo em relação às políticas pró-negócios do novo governo Trump, o Russell 2000 caiu mais de 18%, aproximadamente o dobro da queda do S&P 500, desde que atingiu o pico no mês passado. O indicador foi de 2.442 pontos em 25 de novembro para 1.993 pontos nesta quinta-feira, 13. Parece provável que o Russell 2000 se torne o primeiro índice importante a entrar novamente no "bear market" (uma expressão americana que significa um mercado em queda de 20% ou mais por um período de pelo menos dois meses, acompanhado do pessimismo dos investidores).

“Se você quiser um sinal claro de que o mercado está mais preocupado com a recessão do que com qualquer outra coisa, então olhe para o Russell”, disse David Kelly, estrategista-chefe de mercado da J.P. Morgan Asset Management.

As contínuas mudanças de política do governo em relação às tarifas deixaram os investidores incertos sobre o que está por vir e como a economia pode ser afetada.

Mesmo que as tarifas acabem sendo revertidas, a incerteza nesse meio tempo ainda pode fazer com que as empresas diminuam as contratações e reduzam os gastos, desacelerando a economia.

E há sinais de que as empresas estão ficando cansadas, com as companhias aéreas alertando sobre o declínio das viagens aéreas, os varejistas alertando sobre os gastos dos consumidores e as empresas de alimentos alertando sobre o aumento dos preços.

E não são apenas a questão das tarifas que os investidores estão enfrentando. Os rápidos cortes na força de trabalho federal e a interrupção abrupta de outros projetos de gastos do governo também correm o risco de desacelerar a economia.

“Já estamos vendo o impacto de uma redução nos gastos do governo, e a projeção é de que isso continue”, disse Kristina Hooper, estrategista-chefe de mercado global da Invesco.

A empresa de alimentos à base de vegetais Beyond Meat, que faz parte do Russell 2000, advertiu em seu último relatório financeiro que as tarifas, bem como as retaliações de outros países, poderiam levar a aumentos de preços. A empresa também advertiu que poderia perder clientes no exterior por causa do “sentimento antiamericano”.

Na terça-feira, 11, a pesquisa mensal de otimismo das pequenas empresas da Federação Nacional de Empresas Independentes caiu pelo segundo mês consecutivo, e a medida de incerteza do grupo subiu para um de seus níveis mais altos já registrados.

Na quinta-feira, 13, o S&P 500 caiu em “território de correção”, que é definido como um declínio de 10% ou mais em relação ao pico recente de um índice.

Mas os sinais provenientes do S&P 500 podem ser confundidos por sua composição.

O tamanho crescente do setor de tecnologia, liderado por empresas como Apple e Nvidia, significa que o índice depende mais dos altos e baixos desses gigantes do que de qualquer outro.

O índice Russell 2000 não está excessivamente concentrado em um único setor de empresas. A maior empresa do índice, a Sprouts Farmers Market, representa apenas 0,5% da avaliação total do índice, enquanto a Apple, a maior ação do S&P 500, tem um peso de mais de 7%, muito mais do que as 10 principais ações do Russell 2000 juntas.

O ajuste do S&P 500 para dar a cada ação o mesmo peso ilustra ainda mais o efeito do recuo das empresas de tecnologia - reduziria a queda do índice este ano de mais de 6% para 2,6%.

Fazer o mesmo com o Russell 2000 altera apenas ligeiramente sua queda de cerca de 10,5% este ano. O setor de tecnologia não é nem mesmo o maior do Russell 2000, com as ações financeiras, industriais e de saúde compondo uma parcela maior do índice.

Isso significa que o sinal proveniente do Russell 2000 aponta mais claramente para preocupações mais amplas além de um setor de tecnologia supervalorizado que já estava preparado para um declínio, dizem os analistas.

O índice Russell 2000 também é mais voltado para o mercado interno americano. Cerca de 30% das receitas do S&P 500 são provenientes de fora dos Estados Unidos, o dobro do Russell 2000. E os mercados acionários internacionais superaram com folga o desempenho das ações dos EUA neste ano até agora.

“Acho que o que o Russell está nos dizendo é que há uma preocupação real com a economia”, disse Hooper.