Um hotel na Indonésia está tentando conquistar o título de “o mais estreito do mundo”. O Pitu Rooms, que possui sete quartos, mede apenas 2,8 metros de largura, 17 metros de altura e 9,5 metros de comprimento.

Hotel Piturooms possui apenas 7 quartos Foto: Pitu Rooms/Divulgação

No Google, a maioria das avaliações é positiva. A média de 57 clientes foi de 4,5 estrelas. As diárias variam de R$250 a R$ 350 para um quarto para dois adultos. As avaliações elogiam a comida, a arquitetura, o design, a localização e a vista.

O criador do projeto afirma que não se trata apenas de tentar estabelecer um recorde mundial, mas sim de atrair a atenção internacional para a sua pequena cidade natal, segundo reportagem da CNN. O arquiteto Ary Indra cresceu em Salatiga, Java Central, na Indonésia.

Quartos possuem a medida exata para uma cama de casal Foto: Pitu Rooms/Divulgação

Depois de construir sua carreira em Jacarta e Cingapura, ele sentiu a vontade de voltar para casa em Salatiga. Lá, ele encontrou um terreno indesejado devido ao seu tamanho. Esse é o espaço onde construiu o hotel de cinco andares.

Cada um dos sete quartos é grande o suficiente para uma cama de casal e um pequeno banheiro com chuveiro e vaso sanitário. A decoração é diferente em cada aposento e conta com obras de arte locais, que são combinadas com um “lifestyle contemportâneo”, segundo o site oficial. O hotel ainda conta com um restaurante no último andar e tem vista para quatro montanhas e um lago.

“Quero que as pessoas experimentem Salatiga de uma maneira nova”, diz Indra à CNN. “Tornou-se minha nova plataforma para gerar um novo tipo de turismo que envolve as comunidades locais.” O Piturooms oferece passeios turísticos próprios.

Salatiga está a cerca de 480 quilômetros de Jacarta, capital do país, e é desconhecida por estrangeiros. O PituRooms, que abriu em dezembro de 2022, teve “apenas cinco por cento” de hóspedes não indonésios, segundo Indra. Porém, dentro da Indonésia, a cidade é conhecida pela sua boa infraestrutura e qualidade de vida. /Com informações de CNN