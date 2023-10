Indústria brasileira minimiza ‘risco Milei’ e confia em ‘blindagem’ do comércio Brasil-Argentina

A indústria brasileira acompanha com atenção as eleições na Argentina, cujo primeiro turno acontece neste domingo, 22, confiando que o comércio entre os dois maiores sócios do Mercosul estará protegido de potenciais atritos políticos se o pleito terminar com a vitória do candidato libertário, Javier Milei. A avaliação é que a dependência mútua, dada a integração produtiva entre os países, impedirá um esfriamento nas trocas de produtos por questões políticas.

A referência dos industriais é recente. Nos últimos três anos, de 2020 a 2022, o Brasil, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a Argentina, com o atual presidente, o peronista Alberto Fernández, tiveram governos de linhas políticas antagônicas, mas mesmo assim as exportações da indústria de transformação para lá subiram mais de 50% no período.

Leia também

As multinacionais da indústria têm operações complementares dos dois lados da fronteira. Itens não produzidos em um país são fornecidos pelo outro, sejam produtos acabados, demandados por consumidores, sejam componentes, dos quais depende o funcionamento das fábricas.

Assim, mesmo que a diplomacia presidencial seja importante ao andamento da agenda bilateral, o comércio é, no dia a dia, mais ditado pelas condições econômicas na região do que propriamente pelas orientações políticas dos governos. “Quem vencer as eleições vai ter que pensar no país, e os argentinos não têm alternativa. Podem namorar os americanos, mas vão se casar com brasileiros”, comenta Synésio Batista da Costa, presidente da Abrinq, a entidade que representa os fabricantes de brinquedos.

Brasil representa 17% das exportações do país sul-americano, e a China, outros 8% Foto: Matias Baglietto/Reuters

Há anos, o maior obstáculo no intercâmbio comercial entre os parceiros sul-americanos é a escassez de dólares do país vizinho, que leva a atrasos na entrada de produtos brasileiros na Argentina. A afinidade entre Fernández e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resultou em acordos de financiamento do comércio com a Argentina, porém não impediu que as restrições do outro lado da fronteira continuassem piorando, inclusive com a criação de um imposto sobre operações de câmbio para pagamento de importações.

Pior será se a Argentina romper com economias que entregam divisas ao país. Segundo dados de janeiro a agosto do Indec, o instituto de estatísticas argentino, o Brasil representa 17% das exportações do país sul-americano, e a China, outros 8%.

Continua após a publicidade

Por isso, para representantes industriais consultados pelo Estadão/Broadcast, a Argentina buscará, no mínimo, preservar esse fluxo, desde que as ameaças de Milei de não negociar com Brasil e China, além de Rússia, sejam, como acreditam os empresários brasileiros, apenas retórica de campanha.

Para especialistas, eleição do peronista Sergio Massa não traria grandes mudanças na relação com o Brasil Foto: Juan Mabromata/AFP

“Tivemos o governo mais liberal do Macri (Mauricio Macri, antecessor de Fernández), outros mais protecionistas, e não foi isso que prejudicou ou fez o comércio com a Argentina melhorar. O que está prejudicando não é a questão ideológica, mas sim econômica, principalmente a dificuldade de divisas na Argentina”, observa José Velloso, presidente-executivo da Abimaq, a associação dos fabricantes de máquinas e equipamentos.

Para a indústria brasileira, em especial os fabricantes de veículos e autopeças, a Argentina tem importância maior do que em outros setores. O país vizinho é destino de 8% dos embarques da indústria de transformação — este porcentual chegou a superar 13% dez anos atrás —, enquanto nas exportações totais do Brasil a fatia cai para abaixo de 6%, segundo mostra a balança comercial deste ano.

Ex-secretário de comércio exterior do governo, Welber Barral considera que uma vitória de Milei teria consequências imprevisíveis em várias áreas, ao passo que a eleição do peronista Sergio Massa, apoiado pelo governo atual, ou da conservadora Patricia Bullrich não traria grandes mudanças na relação com o Brasil.

O especialista diz que a falta de uma diplomacia presidencial, como pode acontecer se Milei vencer, a exemplo dos anos em que Bolsonaro e Fernández governaram ao mesmo tempo, prejudica a interlocução e o alinhamento nos foros internacionais. Mas o comércio, observa, tem hoje preocupações maiores do que a relação de alto nível entre os países.

Falta de uma diplomacia presidencial, como pode acontecer se Milei vencer, prejudica a interlocução e o alinhamento nos foros internacionais, dizem especialistas Foto: Agustin Marcarian/Reuters

Continua após a publicidade

“Tem o desafio de avançar o Mercosul, de aumentar a competitividade regional em relação à China, de aumentar o intercâmbio entre os dois países, que caiu bastante. Seja quem vencer as eleições, haverá muitos desafios até recuperar o comércio bilateral de anos atrás”, diz Barral, que atualmente é estrategista de comércio exterior do Banco Ourinvest.

“Temos que fazer a tarefa de casa, aumentar mecanismos de financiamento e melhorar a competitividade para concorrer no mercado argentino contra os chineses”, acrescenta o especialista.