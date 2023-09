Indústria é fundamental para o desenvolvimento

Foi oportuna a reinstituição do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) e a participação de entidades de classe, que lhe outorga mais legitimidade e conexão com a realidade dos desafios e possibilidades existentes. A manufatura desempenha papel crucial no desenvolvimento. Assim, é importante a criação de políticas de Estado para impulsioná-la e promover seu crescimento sustentável.

Uma estratégia industrial eficaz proporciona vários benefícios. Em primeiro lugar, incentiva o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Isso permite que nosso parque fabril seja mais competitivo globalmente, ao criar produtos e processos mais avançados. Também promove a criação de empregos qualificados, contribuindo para a redução do desemprego e o crescimento da renda da população. Ao fortalecer o setor, o País fica menos dependente de importações, estimulando a produção interna e aumentando a capacidade de exportação.

Uma política industrial bem definida também incentiva a formação de cadeias produtivas e a integração de setores, gerando novos negócios e impulsionando segmentos complementares. Ademais, favorece a sustentabilidade, com práticas limpas e tecnologias verdes, e contribui para a redução das desigualdades regionais, levando o progresso a locais menos desenvolvidos. Há, ainda, o estímulo às parcerias entre empresas e instituições de ensino e pesquisa.

Política industrial bem definida traz diversos benefícios Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Todos os setores são importantes, mas a indústria é crucial para que retomemos níveis robustos de crescimento. Sem incrementá-la e lhe agregar ganhos de competitividade, nossa economia terá expansão aquém do potencial. É necessária uma política para seu fomento ancorada em P&D e que contemple linhas especiais de crédito, incentivos à produção e regime tributário incentivador de investimentos em inovação. Também defendemos as reformas tributária e administrativa, para melhorar a estrutura do Estado e racionalizar impostos. Os avanços precisam, ainda, ser aderentes à tecnologia de ponta e à governança ambiental, social e corporativa (ESG).

Como integrante do CNDI, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) entende que a efetividade de uma política de Estado depende da coordenação entre os Poderes e os organismos envolvidos e métricas bem estabelecidas para o monitoramento. Também são decisivos investimentos em infraestrutura e na capacitação de recursos humanos. O desafio é imenso, mas cabe todo esforço para que o fomento do parque fabril seja um novo marco do desenvolvimento brasileiro.