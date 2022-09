Argentina: Inflação anual chega a 78,5% em agosto

A inflação ao consumidor na Argentina no mês de agosto foi de 7%, na comparação com o mês anterior, o que levou a um aumento de 56,4% acumulado desde janeiro e de 78,5% em relação a agosto do ano passado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 14, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

Preços subiram 7% na comparação com julho, segundo dados do instituto local de estatística Foto: Luis Robayo/AFP

O resultado representa uma desaceleração ante o aumento mensal de julho, mas mostrou aceleração da inflação anual.

Os setores que tiveram os maiores aumentos na comparação com julho foram de Vestimentas e Calçados (9,9%), Bens e Serviços (8,7%) e Produtos do Lar (8,4%). Na ponta contrária, Comunicações subiram 4,1%, Educação, 5%, e Recreação e Cultura os mesmos 5%.