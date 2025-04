Opinião | Inflação, essa desconhecida

Por incrível que pareça, o título deste artigo se refere ao Brasil. Um país que, apesar da enorme experiência convivendo com esse fenômeno, parece desconhecer o que é a inflação.

Diariamente, vemos jornalistas, autoridades e até economistas diagnosticando a inflação como a subida dos preços da laranja, dos alimentos em geral, dos serviços ou de um grupo qualquer de produtos. Para combater a inflação, ainda sugerem medidas para baixar esses preços ou que se deixe de comprar o que subiu. Inflação não é isso! Inflação não é a mudança de preços relativos, em que um produto fica relativamente mais caro do que outro. Esse é o comportamento normal dos preços em qualquer economia, em que os preços relativos se alteram continuamente para indicar ao consumidor o que ficou mais ou menos escasso, seja por fatores sazonais ou outra influência na oferta e demanda. A variação de preços relativos tem a função de equilibrar essas alterações, incentivando a produção e a substituição entre produtos.

Inflação é quando a maioria dos preços na economia tende a subir. É quando a moeda em que se expressa o valor dos bens e serviços tende a perder seu valor. Quando ela perde o valor, todos os preços medidos nessa unidade monetária precisam ser reajustados para corresponder a uma maior quantidade de moeda, pois sua unidade agora vale menos.

A inflação também pode resultar de mudanças de preços relativos, quando um preço muito relevante se altera, afetando as relações entre os demais. Um exemplo clássico é a subida de preços do petróleo no final dos anos 1970.

O atrito resultante dos ajustes de preços relativos também pode causar pequena inflação. Outro fator inflacionário é a indexação, quando a inflação é afetada pela memória da inflação passada.

Mas a causa fundamental da inflação não é a subida de alguns preços, mas sim, a desvalorização da moeda, que afeta todos os preços.

Essa desvalorização da moeda tem outra causa: seu excesso, um aumento nominal de poder aquisitivo resultante da maior oferta de moeda que não corresponde a um aumento da capacidade de produção da economia.

Quando um país aumenta seus gastos além da renda que produz, o resultado agregado vai ser essa demanda superior à oferta. Todos os preços tendem a subir porque a renda nominal disponível na economia permite comprar uma quantidade maior do que a produção disponível. Como isso não é fisicamente viável, o equilíbrio vai ser obtido com a moeda valendo menos. Isso, a desvalorização da moeda, é que é inflação.