Inflação nos EUA desacelera levemente para 6,4% em 12 meses

A inflação nos EUA no acumulado de 12 meses recuou levemente de 6,5% em dezembro para 6,4% em janeiro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 14, pelo Departamento do Trabalho norte-americano.

O índice de preços ao consumidor subiu 0,5% em janeiro ante dezembro, segundo dados com ajustes sazonais. O resultado ficou em linha com a mediana de analistas consultados pelo Estadão/Broadcast.

Apenas o núcleo do índice, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,4% na comparação mensal de janeiro, também como previsto pelo mercado.

Joe Biden, presidente dos EUA Foto: Jacquelyn Martin/AP

Ambas as leituras anuais de janeiro, porém, superaram as previsões de analistas, de 6,2% para o índice cheio e de 5,5% no caso do núcleo.





