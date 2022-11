IPCA-15 sobe 0,53% em novembro puxado por alimentos e itens de higiene pessoal

Publicidade

RIO - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,53% em novembro, após ter subido 0,16% em outubro, informou nesta quinta-feira, 24, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou levemente abaixo da mediana das estimativas (0,54%) dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Estadão/Broadcast, que esperavam uma alta entre 0,42% a 0,68%

Com o resultado anunciado nesta quinta, o IPCA-15 acumulou um aumento de 5,35% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 6,17%. As projeções iam de avanço de 6,07% a 6,33%, com mediana de 6,20%.

IPCA-15 registrou alta de 0,53% em novembro, informou o IBGE Foto: Pixabay

O grupo Alimentação e bebidas teve aumento expressivo na passagem de outubro (0,21%) para novembro (0,54%), puxado pelos alimentos para consumo no domicílio (0,60%).

A alimentação fora do domicílio (0,40%) teve variação próxima à do mês anterior (0,37%). Enquanto a refeição subiu 0,36%, o lanche subiu 0,54%. Em outubro, as variações haviam sido de 0,44% e 0,23%, respectivamente.

Em Saúde e cuidados pessoais (0,91%), os destaques foram os itens de higiene pessoal (1,76%), em especial os produtos para pele (6,68%), e os planos de saúde (1,21%).

Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram variação positiva em novembro, exceto o de Comunicação, que permaneceu estável (0%).