Inflação na zona do euro desacelera para 8,5% em fevereiro

A taxa anual de inflação da zona do euro desacelerou pelo quarto mês consecutivo em fevereiro, para 8,5%, ante 8,6% em janeiro, depois de atingir a máxima histórica de 10,6% em outubro do ano passado, segundo revisão divulgada nesta sexta-feira, 17, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Em relação a janeiro, a inflação do bloco subiu 0,8% em fevereiro.

Já o núcleo da inflação, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual recorde de 5,6% em fevereiro, também confirmando o cálculo original e ganhando força ante o avanço de 5,3% de janeiro. Na comparação mensal, o núcleo da inflação aumentou 0,8% em fevereiro.

A taxa anual de inflação local só deverá desacelerar para a meta oficial de 2% perseguida pelo Banco Central Europeu (BCE) no segundo semestre de 2025, segundo boletim econômico mensal divulgado pelo banco no último dia 12.

Prédios do Banco Central Europeo (BCE). Foto: Andre Pain/EFE

No boletim, o BCE reafirma que as taxas de juros ainda precisam subir de forma significativa e em ritmo constante “a níveis suficientemente restritivos para garantir o retorno oportuno da inflação à meta de médio prazo de 2%”.