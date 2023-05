SÃO PAULO e BRASÍLIA - Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem emitir a carteira virtual do beneficiário, por meio do aplicativo Meu INSS. A carteira virtual comprova o recebimento de benefícios, sem a necessidade de imprimir um documento.

A Portaria MPS 1773, que instituiu a carteira do beneficiário, foi assinada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, em cerimônia de lançamento na segunda-feira, 22. Também foi lançado na ocasião o clube de vantagens chamado de Meu INSS+.

Saiba como emitir a carteira virtual do beneficiário

Acesse o aplicativo Meu INSS;

Na página inicial do aplicativo, clique no item “carteira do beneficiário”;

Selecione uma foto para a carteira do beneficiário;

Clique no quadrado informando que está “ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code”; em seguida, clique em “continuar”;

A carteira do beneficiário já estará disponível para ser acessada a qualquer momento; é só clicar em “carteira do beneficiário”.

A carteira virtual tem a identificação do beneficiário e um QR code, que vai mudar mês a mês. É por meio desse dispositivo de segurança que as informações serão checadas.

Nova carteira virtual do beneficiário do INSS. Foto: Reprodução/INSS

Ailton Nunes, coordenador-geral de sistemas e automação do INSS, afirmou que o documento virtual tem como objetivo “facilitar o acesso a dados previdenciários úteis no dia a dia dos segurados”. “Além disso, identificou-se a oportunidade de permitir que os segurados tenham acesso a benefícios e vantagens a serem oferecidos por meio de entidades públicas e privadas”, apontou.

Benefícios do Meu INSS+

O Meu INSS+, clube de vantagens que vai oferecer descontos em farmácias, cinemas, shows, telemedicina, serviços, entre outros, é fruto de uma parceria entre o Ministério da Previdência, o INSS, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

O ministro Carlos Lupi avalia que pelo menos 19 milhões de pessoas terão acesso aos descontos oferecidos via Meu INSS+ e afirma que bancos privados demonstram interesse em participar.

O Banco do Brasil anunciou que terá inicialmente descontos em compras virtuais em lojas que fazem parte do Shopping BB e acesso a aplicativos de academias e meditação. Outros serviços serão adicionados ao longo do tempo. No caso do BB, beneficiários correntistas terão acesso aos benefícios através da carteira virtual e os demais poderão utilizá-los através da Central do Cidadão, logando com o cadastro que possuam na plataforma gov.br.

O BB afirma que os beneficiários do INSS que recebem o benefício no banco têm acesso a crédito consignado e crédito benefício com condições especiais, transações eletrônicas com o cartão de benefício, cashback em compras do Shopping BB e seguros.

A Caixa Econômica Federal também anunciou o lançamento de um pacote de vantagens relacionado ao Meu INSS+, incluindo descontos de até 75% nas compras em farmácias, preços mais baixos em consultas, exames, orientação nutricional e assistência residencial. Estão incluídos um cartão de crédito com a bandeira Elo, controlada pelo banco em parceria com Bradesco e Banco do Brasil, além do cartão de débito Elo, duas linhas de seguros e a conta corrente, além do programa de pontuação Dotz.

Nos cartões Elo, serão concedidos os descontos em farmácias, e de até 50% em ingressos de cinema e pipoca, entre outros. O Cartão Sim Elo terá cinco benefícios adicionais, ligados a seguros e ao Clube Elo Mania. Na plataforma Elo Flex, haverá ainda acesso a outros benefícios.

No Dotz, que permite o acúmulo de pontos a partir de compras em determinadas lojas físicas e virtuais, haverá uma promoção ao longo dos próximos 30 dias em que beneficiários do INSS que tenham cartão de crédito da Caixa receberão 100% de bônus nos pontos resgatados em transferências para a Dotz. O limite é de 10.000 pontos.

Além disso, o banco público oferecerá um seguro de vida sênior, com descontos em consultas, exames e farmácias, e o residencial fácil, com coberturas contra incêndio, roubo, despesas de aluguel e assistências. Na conta corrente, o banco dará isenção da cesta de serviços por três meses para aposentados e pensionistas que tenham ou queiram abrir contas na Caixa. Também será possível converter o valor em crédito para celular. A adesão pode ser feita nas agências ou na internet. / COM MATHEUS PIOVESANA e THAÍS BARCELLOS