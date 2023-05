INSS: Governo começa a pagar hoje 13º de aposentados; veja calendário

A primeira parcela do 13º salário dos beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começa a ser depositada nesta quinta-feira, 25, juntamente com o pagamento regular do benefício mensal.

Normalmente, o abono é pago entre agosto e novembro. Porém, neste ano houve uma antecipação do pagamento, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A primeira parcela do 13º salário dos beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começa a ser depositada nesta quinta-feira, 25 Foto: André Dusek/Estadão

Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham até um salário-mínimo e possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. A partir de 1º de junho, começarão a receber aqueles que ganham mais que o piso nacional e têm cartão do NIS com final de inscrição 1 e 6. Todos os pagamentos serão feitos até 7 de junho.

Desde 1º de maio deste ano, o piso previdenciário é de R$ 1.320, e o teto continua sendo R$ 7.507,49. O extrato dos benefícios está disponível no site ou aplicativo Meu INSS.

Veja o calendário de pagamentos do 13º salário do INSS

O repasse será pago em duas parcelas, sendo uma a partir de maio e a outra a partir de junho. Há um calendário para quem recebe até um salário mínimo e outro para quem recebe mais.

Continua após a publicidade

13º do INSS: calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final do NIS 1 (1ª parcela: 25 de maio; 2ª parcela: 26 de junho);

Final do NIS 2 (1ª parcela: 26 de maio; 2ª parcela: 27 de junho);

Final do NIS 3 (1ª parcela: 29 de maio; 2ª parcela: 28 de junho);

Final do NIS 4 (1ª parcela: 30 de maio; 2ª parcela: 29 de junho);

Final do NIS 5 (1ª parcela: 31 de maio; 2ª parcela: 30 de junho);

Final do NIS 6 (1ª parcela: 1 de junho; 2ª parcela: 3 de julho);

Continua após a publicidade

Final do NIS 7 (1ª parcela: 2 de junho; 2ª parcela: 4 de julho);

Final do NIS 8 (1ª parcela: 5 de junho; 2ª parcela: 5 de julho);

Final do NIS 9 (1ª parcela: 6 de junho; 2ª parcela: 6 de julho);

Final do NIS 0 (1ª parcela: 7 de junho; 2ª parcela: 7 de julho).

13º do INSS: calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

Final do NIS 1 e 6 (1ª parcela: 1 de junho; 2ª parcela: 3 de julho);

Final do NIS 2 e 7 (1ª parcela: 2 de junho; 2ª parcela: 4 de julho);

Continua após a publicidade

Final do NIS 3 e 8 ( 1ª parcela: 5 de junho; 2ª parcela: 5 de julho);

Final do NIS 4 e 9 (1ª parcela: 6 de junho; 2ª parcela: 6 de julho);

Final do NIS 5 e 0 (1ª parcela: 7 de junho; 2ª parcela: 7 de julho).

*Com informações de Agência Brasil