INSS libera consulta ao 13° salário no domingo, 21; veja calendário

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão consultar os valores da primeira parcela do 13° salário a partir deste domingo, 21.

Beneficiários do INSS podem consultar valores de maio no domingo, 21

O extrato estará disponível no site ou aplicativo Meu INSS. Ainda que a data oficial para consulta seja a partir do dia 21, o INSS informa que, à medida em que a folha de pagamento roda, alguns beneficiários começam a ter acesso ao extrato. “Pode ser que algumas pessoas já estejam vendo o documento, mas não se trata de antecipação”, explica o órgão.

Um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início de maio antecipou o pagamento do abono anual, que geralmente é pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro.

O repasse será feito em duas parcelas: uma em maio e outra em junho, seguindo o calendário habitual de pagamentos do INSS. O governo vai investir R$ 62,6 bilhões, beneficiando 30 milhões de pessoas.

Quem pode receber?

Têm direito ao abono os segurados do INSS que durante este ano tenham recebido:

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

Veja o calendário de pagamentos do 13º salário do INSS

O repasse será pago em duas parcelas, sendo uma a partir de maio e a outra a partir de junho. Há um calendário para quem recebe até um salário mínimo e outro para quem recebe mais.

13º do INSS: calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final do NIS 1 (1ª parcela: 25 de maio; 2ª parcela: 26 de junho);

Final do NIS 2 (1ª parcela: 26 de maio; 2ª parcela: 27 de junho);

Final do NIS 3 (1ª parcela: 29 de maio; 2ª parcela: 28 de junho);

Final do NIS 4 (1ª parcela: 30 de maio; 2ª parcela: 29 de junho);

Final do NIS 5 (1ª parcela: 31 de maio; 2ª parcela: 30 de junho);

Final do NIS 6 (1ª parcela: 1 de junho; 2ª parcela: 3 de julho);

Final do NIS 7 (1ª parcela: 2 de junho; 2ª parcela: 4 de julho);

Final do NIS 8 (1ª parcela: 5 de junho; 2ª parcela: 5 de julho);

Final do NIS 9 (1ª parcela: 6 de junho; 2ª parcela: 6 de julho);

Final do NIS 0 (1ª parcela: 7 de junho; 2ª parcela: 7 de julho).





13º do INSS: calendário para quem recebe acima de um salário mínimo